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Представление началось с выхода Нептуна в сопровождении супруги

День рыбака во Владивостоке удался

На Дне рыбака в столице Приморья представители отрасли получили награды, а гости – шоу, бесплатную уху и хорошее настроение.

День рыбака отмечали в самом центре города, на Спортивной набережной. Накануне во Владивостоке стояла характерная для этого времени года пасмурная погода, однако с началом праздника, как будто специально, тучи разошлись и на несколько часов выглянуло солнце.

Представление началось с выхода Нептуна в сопровождении жены Салации. Морской царь зачитал свой указ: праздновать. Следом за ним собравшихся поздравил вице-губернатор Денис Бочкарев. «Жизнь каждого из нас так или иначе связана с морем, - сказал он. - Порядка 20% от улова России добывается рыбаками Приморья».

От имени главы Росрыболовства Ильи Шестакова вице-губернатор вручил ведомственную медаль «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России I степени» руководителю краевого департамента рыбного хозяйства Сергею Насташеву. Также Денис Бочкарев объявил благодарности главы региона и раздал грамоты сотрудникам департамента, ТУРНИФа и Владморрыбпорта.

Сенатор Людмила Талабаева поздравила всех через видеообращение. Затем для зрителей (а их было около тысячи) выступили творческие коллективы с песнями и танцами, сообщает корреспондент Fishnews.

Дети развлекались на многочисленных аттракционах, а взрослые закупались «морскими» сувенирами. Праздничную атмосферу поддерживали аниматоры в костюмах и волонтеры в футболках «С Днем рыбака!» К воздушным шарам с поздравлениями наибольший интерес проявляли почему-то пенсионеры, вступая за них в бой с подрастающим поколением.

На рыбацком празднике не обошлось и без рыбалки – несколько человек удили как с пирсов, так и с берега.

Настоящим хитом стала раздача бесплатной ухи, которую сварили в двух военно-полевых кухнях. За супом выстроилась огромная очередь, помогавшие солдатам волонтеры едва успевали разносить пластиковые тарелки.

В целом получился добрый семейный праздник, на котором можно было отдохнуть и зарядиться хорошим настроением.

Fishnews

  • Представление началось с выхода Нептуна в сопровождении супруги
  • Вице-губернатор Сергей БОЧКАРЕВ вручил медаль руководителю краевого департамента рыбного хозяйства Сергею НАСТАВШЕВУ
  • Перед зрителями выступили вокальные и танцевальные коллективы
  • Для гостей праздника работали многочисленные детские аттракционы
  • Для гостей праздника работали многочисленные детские аттракционы
  • Настоящим хитом стала раздача бесплатной ухи
  • День рыбака во Владивостоке удался
  • День рыбака во Владивостоке удался
  • День рыбака во Владивостоке удался
    • НазадМетки: владивостокросрыболовство

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