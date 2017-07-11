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Большая часть морских экосистем не охраняется на международном уровне

ООН собирается защитить морских обитателей «без гражданства»

В Организации Объединенных Наций работают над проектом договора по сохранению морского биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции. Документ будет основываться на принципах Конвенции ООН по морскому праву.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит четвертая сессия подготовительного комитета. Ему поручено разработать международный юридически обязательный документ о защите морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.

Как сообщили Fishnews в Центре новостей Организации Объединенных Наций, новое соглашение будет базироваться на принципах Конвенции ООН по морскому праву. Этот документ установил границы территориального моря государств в 12 милях от берега, а также исключительные экономические зоны в пределах 200 миль от берега. Конвенция предусматривает правила расширения права на континентальные шельфы до 350 миль от берега.

В ООН отмечают, что океаны и прибрежные районы – от песчаных берегов до бездонных глубин — это среда обитания многообразных биологических видов, от которых зависит жизнь человека. Большая часть морских экосистем не охраняется на международном уровне.

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