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Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН

Игорь Редькин: Люди хотят работать

Практически на всей территории Камчатки – и на западном побережье, и на восточном – созданы заводы с современной переработкой водных биоресурсов, важно, чтобы эти предприятия были обеспечены сырьем, отмечает председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

У «Витязь-Авто» семь современных заводов на Западной Камчатке. Суммарно они выпускают 1200 тонн продукции в сутки. В распоряжении компании 16 единиц рыбопромыслового флота и 10 – вспомогательного. Холодильные мощности рассчитаны на хранение 10 тыс. тонн. В пик промысла на предприятиях работает до 3000 человек.

Сегодня бизнес полуострова волнует вопрос обеспечения квотами на добычу белорыбицы, рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

«На всей практически территории Камчатки – и на западном, и на восточном побережье – созданы прекрасные заводы с современной переработкой, восстанавливался маломерный флот, но сегодня не хватает квот на добычу белорыбицы. Это насущная проблема. Ждем, каким будет перезакрепление долей на новый период в 2018 году», – прокомментировал рыбопромышленник.

Важно, чтобы государство обратило внимание на этот вопрос, если есть стремление сохранить береговые рыбацкие поселки, убежден Игорь Редькин. «Раньше, при Советском Союзе, предприятия оставляли сырец и постепенно производили продукцию, работа шла круглый год, теперь она носит сезонный характер, по несколько месяцев в году. Хотелось бы, чтобы власти проконтролировали этот вопрос, сделали реестр судов, мощностей и рассмотрели возможность добавить квоты именно береговым предприятиям», – отметил он.

Вторая проблема, которую неоднократно поднимали на Камчатке, это использование жаберных сетей при добыче лосося. «Дрифтерный лов мы закрыли, а этот промысел остался – он достаточно эффективный, но, к сожалению, и более губительный для рыбы. На одном РПУ шириной 300 метров и длиной 2 км устанавливают десятки разномастных сетей в самом разном порядке или хаотично. В результате полностью перекрываются миграционные пути лосося и страдает естественное воспроизводство рыбы», – обратил внимание руководитель компании.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН
  • Добыча лосося на Камчатке
  • Около 90% продукции «Витязь-Авто» реализуется в Российской Федерации
    • НазадМетки: камчаткалосось

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