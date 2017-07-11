11 июля 2017 года

Василий Глущенко: Закон упростит работу рыбоводов

Рыбоводы отмечают своевременность выхода поправок по прудам на водотоках и использованию лесных участков. Теперь главное – донести эти изменения до всех пользователей и контролирующих органов на местах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)», принятый 1 июля 2017 г., разрабатывался в соответствии с поручением президента по итогам прошлогоднего форума ОНФ в Йошкар-Оле, рассказал Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. Он отметил, что внесенные в Земельный кодекс поправки разрешают спорные вопросы, которые до этого возникали в толковании по так называемым «русловым прудам», или прудам, образованным водоподпорными сооружениями на водотоках.

«Хотя в Водном кодексе говорится обо всех прудах, у контролирующих органов встречалось другое мнение: что к прудам на водотоках эти нормы не относятся. Теперь подтверждено, что на землях сельхозназначения возможно строительство прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, для целей товарного рыбоводства», – прокомментировал ситуацию руководитель крупнейшей отраслевой ассоциации.

Одной из важнейших норм стало сохранение статуса земель сельхозназначения за территориями, которые находятся под прудом. «Раньше к рыбоводным хозяйствам возникали претензии: раз земля покрыта поверхностными водами, значит, она относится к водному фонду. Но при прудовом рыбоводстве пруд заливают только на полгода, пока выращивают рыбу. Осенью воду спускают, земля освобождается, и ее готовят для следующего сезона. Таким образом, целых полгода нет не только земель водного фонда, но и самого пруда как водного объекта», – заявил Василий Глущенко.

По его словам, в некоторых субъектах Федерации органы прокуратуры и даже суды признавали земли, оказавшиеся под водой после строительства пруда на водотоке, федеральной собственностью. В результате владелец земли фактически лишался прав на участок. Сейчас этот момент полностью отрегулирован, право собственности сохраняется.

Кроме того, закон разрешил предприятиям размещать временные объекты рыбоводной инфраструктуры на лесных участках. «Это упрощает работу аквакультурных хозяйств, которые занимаются рыбоводством на лесных озерах. Теперь у них есть право проехать к этому месту, поставить временные сооружения для хранения инвентаря или комбикорма. Раньше этой проблемой занимались местные власти, и не во всех регионах ее удавалось быстро разрешить», – указал глава «Росрыбхоза».

Он отметил, что в процессе доработки закона к проблемам рыбоводов с пониманием отнеслись и в Госдуме, и в государственно-правовом управлении президента, и в аппарате правительства. «Минсельхоз и Росрыболовство также работали в тесном контакте с нами. От лица Ассоциации «Росрыбхоз», которая является общероссийским объединением работодателей в сфере аквакультуры, хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, чтобы этот закон был принят уже в весенней сессии. Он нам очень поможет», – подчеркнул Василий Глущенко.

Сейчас ассоциация видит первоочередной задачей донести смысл принятых законодательных изменений до всех заинтересованных лиц – в первую очередь, это представители рыбоводного бизнеса и контролирующих органов. «Мы считаем, что необходимо провести в ближайшие месяцы совещания в тех регионах, где до выхода закона эти вопросы понимались по-разному. Это Центральный федеральный округ – зона ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, Южный округ и Северо-Кавказский. Именно здесь в основном возникали споры и затруднения при осуществлении рыбоводства на прудах на водотоках», – озвучил планы председатель правления «Росрыбхоза».

Fishnews