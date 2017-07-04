Рыбаков приглашают задать волнующие вопросы

04 июля 2017 года
Дату, после которой вывоз продукции, подлежащей ветконтролю, в третьи страны будет допускаться только с предприятий, внесенных в Реестр экспортеров системы «Цербер», сдвинули на 24 июля.
Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.
30 июня 2017 года
Перуанский рыбный бизнес опасается сотрудничать с Россией из-за строгих ветеринарных требований к ввозимой продукции, рассказал посол республики. Для исправления ситуации планируется провести видеоконференцию Россельхознадзора и южноамериканских коллег.
29 июня 2017 года
Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.
26 июня 2017 года
В состав Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – «ВетИС» - должен входить целый ряд информационных систем и компонентов: «Сирано», «Ассоль», «Аргус», «Меркурий», «Веста», «Цербер», «Гермес», «Икар» и другие.
22 июня 2017 года
На одном из рыбозаводов в камчатском поселке Октябрьский пограничники, полицейские и сотрудники Россельхознадзора обнаружили около 70 тонн рыбы без необходимых документов.
11 июля 2017 года
«Активное участие рыбопромышленников в деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, поможет выявить нерешенные вопросы в отрасли и принять необходимые меры к совершенствованию правоприменительной практики», – считает начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Любовь Демина.
В этом году представители коренных малочисленных народов в Охинском и Ногликском районах Сахалинской области будут ловить лосось в рамках спортивно-любительского рыболовства, путевки обещаны бесплатные.
Рыбоводы отмечают своевременность выхода поправок по прудам на водотоках и использованию лесных участков. Теперь главное – донести эти изменения до всех пользователей и контролирующих органов на местах, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
Практически на всей территории Камчатки – и на западном побережье, и на восточном – созданы заводы с современной переработкой водных биоресурсов, важно, чтобы эти предприятия были обеспечены сырьем, отмечает председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
Поправки, запрещающие заморозку уловов прибрежного рыболовства на судах, нужно принимать до конца весенней сессии, считает председатель профильного комитета Совета Федерации Михаил Щетинин.
Международный рыбопромышленный форум и выставку в Санкт-Петербурге посетят делегации крупнейших рыболовных стран. В Росрыболовстве рассчитывают, что в мероприятиях примут участие и зарубежные партнеры ведущих российских компаний.
В Организации Объединенных Наций работают над проектом договора по сохранению морского биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции. Документ будет основываться на принципах Конвенции ООН по морскому праву.
В прошлом году Ростовская область произвела более 20 тыс. тонн товарной рыбы. Власти региона рассчитывают, что в течение пяти лет отрасль выйдет на объем 32 тыс. тонн.
Красноярский райсуд Астраханской области вынес приговор бывшему госинспектору Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Его оштрафовали на 1 млн рублей за получение взятки.
10 июля 2017 года
Правительство Ростовской области учредило звание «Лучший работник рыбной отрасли Дона». Присваиваться оно будет ежегодно к профессиональному празднику – Дню рыбака.