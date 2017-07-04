11 июля 2017 года

Рыбаков приглашают задать волнующие вопросы

27 июля в Южно-Сахалинске пройдет конференция, посвященная техническому регулированию и ветеринарной сертификации в рыбной отрасли. Рыбаков приглашают направить вопросы по этим темам.

Инициатором проведения конференции выступила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Планируется, что участие в обсуждениях примут член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, директор ВНИРО Кирилл Колончин, директор департамента госполитики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России Константин Леонидов, бизнес-омбудсмен в Сахалинской области Андрей Коваленко.

Таким образом, рыбаки смогут получить всю информацию по электронной ветеринарной сертификации и техническому регламенту «О безопасности рыбы и рыбной продукции» из первых уст, отметил руководитель ассоциации рыбаков Сахалинской области Максим Козлов. Объединение участвует в организации конференции со стороны региона.

«Список участников представительный, тематика волнующая, предлагаем рыбакам разных регионов подготовить вопросы, которые они хотели бы обсудить на конференции», – рассказал собеседник Fishnews.

Он сообщил, что вопросы можно направить на электронный адрес: asrks2012@mail.ru.

Fishnews