12 июля 2017 года

Брошенные суда НАО покинут последние причалы

В Ненецком автономном округе начались работы по очистке озера Качгорт в Нарьян-Маре от бесхозных судов. По итогам аукционов заключены госконтракты на утилизацию 23 плавсредств.

Мероприятие проводится в рамках приоритетного регионального проекта «Чистая страна». Подрядная организация подготовила к утилизации три брошенных судна, до 2 октября водоем предстоит очистить от 23 таких объектов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО, все эти плавсредства не подлежат восстановлению и находятся в границах береговой полосы и акватории озера Качгорт. Работы начались позже намеченных сроков из-за высокого уровня паводковых вод, отметили в региональном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК.

В прошлом году обследование озера Качгорт, береговой полосы и прибрежной акватории Печоры в границах Нарьян-Мара и поселка Искателей выявило 93 брошенных судна. Собственники 33 из них установлены, 19 – нет, остальные плавсредства по конструктивным особенностям не подлежат восстановлению и признаны металлоломом.

Кроме очистки берегов проект «Чистая страна» предусматривает создание единого реестра, где будут отмечены все места экологических загрязнений в регионе.

Fishnews