12 июля 2017 года

Тихоокеанскому кальмару открыли дорогу в Китай

Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) внесло тихоокеанский кальмар российского вылова в список разрешенной к импорту продукции. Проблему с поставками моллюска помогло решить Росрыболовство.

О возросших запасах тихоокеанского кальмара в водах РФ Fishnews рассказали в ООО «Интеррыбфлот». В прошлом году компания впервые после долгого перерыва взяла хорошие уловы этого объекта – более 2 тыс. тонн. Тихоокеанский кальмар невостребован в России (ему предпочитают командорского), но пользуется большой популярностью в странах Азии. Однако при попытках организовать поставки моллюска в Китай и Японию «Интеррыбфлот» столкнулся с административными барьерами на стороне этих государств.

Оказалось, что тихоокеанский кальмар (Todarodes pacificus) российского вылова отсутствует в списке продукции, допустимой к импорту в КНР. Этот перечень утверждает Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ).

В Японии ввоз морепродуктов регулирует Министерство экономики, торговли и промышленности, которое определяет квоты для стран. Выяснилось, что по тихоокеанскому кальмару из РФ квота вообще отсутствует. В компании связывают это с тем, что промысел тихоокеанского кальмара Россия не вела уже много лет, следовательно, не поднимался и вопрос о его поставках за рубеж.

Для решения проблемы «Интеррыбфлот» обратился в Федеральное агентство по рыболовству. В ноябре прошлого года компания направила в ведомство два письма, где обрисовала ситуацию с КНР и Японией и попросила подать соответствующие ходатайства заграничным коллегам.

В результате вопрос с поставками в Китай был решен в короткий срок: тихоокеанский кальмар российского вылова появился в списке AQSIQ. «Интеррыбфлот» выразил благодарность федеральному агентству, особенно представителю Росрыболовства в КНР Андрею Киму. Компания надеется, что барьер для продаж моллюска в Японию также будет снят в скором времени.

Fishnews