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Краб-стригун бэрди

Краболовы предлагают пересмотреть показатель

Минимальный суточный объем добычи краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке необходимо снизить, считают в профильной ассоциации. При этом в объединении ссылаются на промысловую практику.

По итогам заседания биологической секции ученого совета в ТИНРО-Центре заявили, что предложенное промышленностью почти двукратное уменьшение минимального суточного объема вылова стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне пока выглядит преждевременным.

Однако в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока по-прежнему считают, что снижение показателя, на основании которого рассчитывается разрешенное время нахождения на промысле, – рациональный шаг.

Промысловая обстановка по стригуну бэрди в Камчатско-Курильской подзоне на протяжении последних двух сезонов ухудшается, отметил президент АДК Александр Дупляков. ТИНРО ссылается на то, что вылов на 25 июня сопоставим с результатами 2016 г., однако сравнивать прошлый и нынешний год не совсем правильно, полагает собеседник Fishnews.

«Если посмотреть, какие уловы были в 2013 – 2015 годах, и сравнить их с тем, что есть сейчас, то можно увидеть двукратное снижение среднесуточных уловов, – рассказал руководитель ассоциации. – В этом году в основной сезон промысла (февраль – май) с трудом удавалось обеспечивать объем добычи, соответствующий установленному минимальному суточному вылову, а от него напрямую зависит время нахождения судна на промысле».

При сохранении тенденции последних двух лет в 2018 году может сложиться так, что для освоения выделенных лимитов просто не хватит судосуток, рассчитанных исходя из действующей минимальной величины, считают в АДК. «Очень надеемся, что наука прислушается к мнению промышленности, основанному на реальной промысловой практике», – резюмировал Александр Дупляков.

Fishnews

НазадМетки: дальний востоккамчаткакраб

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