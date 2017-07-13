Дороги Камчатки остаются рыбным местом

13 июля 2017 года
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
К 11 июля в Дальневосточном бассейне добыто более 27,5 тыс. тонн красной рыбы – это на 19,8% больше показателя за аналогичный период 2015 г. Планируется оперативно увеличить рекомендованный вылов в Петропавловско-Командорской подзоне.
12 июля 2017 года
Минимальный суточный объем добычи краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке необходимо снизить, считают в профильной ассоциации. При этом в объединении ссылаются на промысловую практику.
В Татарстане вынесли приговоры трем местным жителям, застигнутым за рыбной ловлей в природном заказнике «Свияжский» в нерестовый период. Все нарушители осуждены к условному лишению свободы.
11 июля 2017 года
Практически на всей территории Камчатки – и на западном побережье, и на восточном – созданы заводы с современной переработкой водных биоресурсов, важно, чтобы эти предприятия были обеспечены сырьем, отмечает председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
10 июля 2017 года
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме ряд инвестиционных проектов. Перед этим инициативы пройдут региональный отбор: на ВЭФ попадут те из них, которые имеют высокую степень проработки.
14 июля 2017 года
Школьники Хабаровского края создали наглядное пособие - Лососевую азбуку. В ярких красочных картинках книга рассказывает о жизни красной рыбы, объясняет связанные с ней этнические, экологические термины и понятия.
Подготовка к закреплению долей квот на новый период, выход инструкции для опломбирования ТСК – эти и другие события привлекли наше внимание на уходящей неделе.
Небольшие уловы лосося в устье Амура в этом году начали фиксировать еще 1-2 июля, но основной ход красной рыбы впереди. Прогноз науки для реки и лимана - 2757 тонн горбуши и более 35 тыс. тонн кеты, в том числе 13,5 тыс. тонн по летней. Но именно ее в районах Хабаровского края ждут с особым напряжением.
Законопроект «Об основах разрешительной деятельности в РФ» представило для обсуждения Министерство экономического развития. Его планируется распространить в том числе на сферу рыбного хозяйства.
Государства Тихоокеанского альянса – Чили, Колумбия, Мексика и Перу – договорились о взаимном обмене научной информацией в области рыболовства и аквакультуры. Планируется, что это поможет, в частности, обеспечить устойчивость морских экосистем.
Управление Россельхознадзора по Магаданской области собирается 27 июля провести публичные слушания. Одна из тем – переход на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
Ученые рекомендуют в этом году выловить в общей сложности 190 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Теруправлениям Росрыболовства поручили провести работу с предприятиями, чтобы увеличить количество судов на промысле.
Россельхознадзор договорился с китайскими коллегами о взаимном оповещении по «сертификатам здоровья» на кормовую рыбную муку, которая отправляется из России в Китай. Это должно помочь в борьбе с фальсификацией документов.
Команда регионального фонда «Родные острова» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник на берегу моря возле отделения парусного спорта.
13 июля 2017 года
Приказ, предусматривающий изменения порядка деятельности комиссий по анадромным, не был зарегистрирован Минюстом, но к настоящему времени документ доработан и будет направлен в Министерство юстиции повторно, рассказали в Минсельхозе.