14 июля 2017 года

Дороги Камчатки остаются рыбным местом

За сутки полицейские Камчатского края изъяли из незаконного оборота более тонны рыбы лососевых пород. Ценные уловы перехватили при досмотре автотранспорта в ходе рейдов.

Так, в автомобиле, за рулем которого находился житель города Елизово, стражи правопорядка обнаружили 114 кг лососей. Еще свыше 1,2 тонны красной рыбы и 10 кг икры нашли в остановленном микроавтобусе под управлением 21-летнего неработающего камчатца.

В обоих случаях граждане не имели разрешительных документов на улов, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого УМВД России. Проводятся проверки.

Всего с начала операции «Путина – 2017» в регионе составлено 16 протоколов об административных правонарушениях в сфере охраны водных биоресурсов. Органы дознания возбудили 27 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 256 УК РФ (незаконный вылов). Из незаконного оборота изъято более 10 тонн лососевых. У подозреваемых изъяты 23 лодки, 14 руль-моторов и 2 км рыболовных сетей.

Fishnews