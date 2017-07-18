18 июля 2017 года

Выставка соберет ведущих производителей со всего мира

В рамках рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будут представлены комплексные решения судостроительных и инжиниринговых компаний, оборудование от ведущих производителей, а также широкий ассортимент продукции российского рыболовства и аквакультуры.

С 14 по 16 сентября в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге пройдет Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo), организованные при поддержке Росрыболовства фондом «Росконгресс» и отраслевым оператором Expo Solution Group.

Деловая программа форума предусматривает проведение пленарного заседания, круглых столов и конференции с участием российских и зарубежных экспертов, политиков, бизнесменов, ученых. Темы обсуждения касаются актуальных проблем мирового рыболовства – от устойчивости промыслов и рисков до международной торговли рыбой и морепродуктами и инноваций в сфере судостроения.

В выставочном павильоне площадью более 10 тыс. кв. метров будут размещены экспозиции более ста российских и зарубежных компаний, представляющих различные секторы рыбного хозяйства и смежных отраслей. В их числе рыболовство, аквакультура, переработка, судостроение и судоремонт, судовое и технологическое оборудование, орудия лова, логистика, сервис и ретейл.

«Подготовка к выставке идет полным ходом, мы продолжаем активную работу с заявками предприятий», – рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов. – «Участие в выставке уже подтвердили такие лидеры отрасли как «Архангельский траловый флот», «ФОР», «Океанрыбфлот», «Русская рыбопромышленная компания», «ОРКЗ-55», «РК им. В.И. Ленина», «Русская рыбная фактория», «Дальрыба» и другие Большой интерес к выставке проявляют судоверфи и производители оборудования».

Fishnews