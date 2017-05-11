11 мая 2017 года

Рыбный форум соберет лидеров отрасли

В рамках международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге Россия впервые выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии.

С 14 по 16 сентября в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшее профессиональное мероприятие – международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo), организованное официальным отраслевым оператором Expo Solution Group при поддержке Федерального агентства по рыболовству.

Как сообщили Fishnews в оргкомитете выставки, приглашения принять участие в форуме получили официальные делегации более 50 стран. В выставочном павильоне площадью более 10 тыс. кв. метров разместятся экспозиции около 200 ведущих российских и зарубежных компаний. В их числе рыбопромысловые, рыбоводные и перерабатывающие организации, судостроительные предприятия, производители оборудования и сопутствующих материалов, логистические операторы, сервис и ретейл.

Широкий ассортимент продукции, передовые технологии и оборудование для рыбной промышленности представят крупнейшие компании из Дании, Китая, Бельгии, Швеции, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Норвегии, Германии, Великобритании, а также отечественные фирмы. На выставку приглашены такие лидеры отрасли, как Alpha Laval, Yanmar, Baader, Nantong, Optimar, Simrad, «Архангельский траловый флот», «Магаданрыба», «Русская рыбопромышленная компания», «Сигма Марин Технолоджи» и другие.

Деловая программа мероприятия призвана раскрыть основные тренды, определяющие развитие современного мирового рыбного рынка. Участники форума познакомятся с лучшими практиками ведения рыбного хозяйства, обсудят стратегию и ключевые параметры экспортно-импортной политики РФ. Планируется презентация общенационального бренда «Русская рыба».

Важной частью Global Fishery Forum & Seafood Expo станет бизнес-форум ЕАЭС на тему «Новый рыбный вектор сотрудничества», который сфокусируется на вопросах маркетинга и статистики, долгосрочных трендовых прогнозов и контроля безопасности, внедрения информационных технологий в рыбную отрасль.

Fishnews