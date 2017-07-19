19 июля 2017 года

Сайру и скумбрию в Северной Пацифике можно ловить вволю

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана утвердила меры регулирования промысла сайры и скумбрии: их допустимый вылов по-прежнему зависит только от числа авторизованных судов. Эти условия благоприятствуют российским рыбакам, отметили в ТИНРО-Центре.

Мероприятия Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC) проходили в японском Саппоро с 10 по 15 июля. Российскую делегацию, в состав которой вошли представители Росрыболовства, науки и контрольно-надзорных органов, возглавил врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. Отечественные специалисты участвовали в заседаниях Комитета по контролю, Комитета по финансам, а также в главном заседании. На совещаниях рассмотрели вопросы, связанные с научным обеспечением, контролем промысла и его управлением, а также с сохранением рыбных ресурсов в открытом море Северной Пацифики.

Основная дискуссия между членами NPFC развернулась по мерам регулирования промысла в отношении пелагических рыбных ресурсов. После последовательного и аргументированного отстаивания своей позиции, российская делегация добилась принятия целесообразных адекватных мер регулирования добычи сайры и скумбрии, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

Согласно принятым документам, объем допустимого улова сайры по-прежнему не фиксирован в тоннах, а обусловлен только числом авторизованных судов. Аналогичная мера продолжает действовать и в отношении промысла скумбрии - до завершения оценки запасов. Это значит, что российские рыбаки в ближайшее время смогут осваивать сайру и скумбрию в конвенционном районе, не будучи связанными жесткими ограничениями по количеству флота, отметили в институте.

На заседании обратили внимание на увеличение количества судов, добывающих пелагические виды в конвенционном районе у границ исключительной экономзоны РФ. Если в 2015 г. там работали 192 судна, то в прошлом году их число выросло до 288. При этом 67 судов предположительно вели нелегальный промысел, подчеркнули в ТИНРО-Центре. Некоторые участники опасаются дальнейшего стремительного роста вылова скумбрии. В прошлом году, по экспертной оценке, было освоено 300-400 тыс. тонн.

Кроме того, на переговорах обсуждались меры по борьбе с браконьерством в конвенционном районе, процедуры по инспектированию судов в море, планы по управлению промыслом и запасами, в том числе адаптивный планн по кабан-рыбе, а также вопросы членства в комиссии.

Fishnews