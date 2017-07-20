20 июля 2017 года

Порядок аренды для имущества в портах будет определять Минсельхоз

С осени вступят в силу поправки: Минсельхоз должен устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП, подведомственному Росрыболовству.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 177 «О внесении изменений в ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ регулирует отношения, связанные с созданием, развитием морских портов и осуществлением в них деятельности. Изменения касаются и рыбной отрасли.

Так, дополняется статья закона о морских портах, регулирующая управление государственным имуществом в морском порту, сообщает корреспондент Fishnews. Закрепляются полномочия, которые федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства осуществляет в отношении федерального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном управлении подведомственных ФГУПов или федеральных госучреждений.

Это, в частности, согласование сделок с недвижимым имуществом для ФГУПов, закрепление федерального имущества в оперативном управлении, изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества. Контроль за распоряжением, применением по назначению и сохранностью федерального имущества и т.д.

Меняются положения, касающиеся срока аренды объектов инфраструктуры морского порта. Например, теперь будет предусматриваться, что в случае реконструкции, осуществляемой арендатором, срок найма не может быть меньше 30 лет. Если реконструкция предполагается в соответствии с документами стратегического планирования РФ, более короткий срок, нежели стандартные 49 лет, может быть заявлен арендодателем.

Оговорено, что субаренда объектов инфраструктуры возможна при условии соблюдения требований договора аренды за плату, не превышающую размера арендных платежей, рассчитанных пропорционально площади арендованного объекта.

Порядок сдачи в аренду федерального имущества, переданного ФГУПам, федеральным госучреждениям, подведомственным федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства, устанавливается федеральным ведомством, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства. По действующему законодательству это Минсельхоз.

При этом порядок должен устанавливаться по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности, т.е. Минэкономразвития.

Федеральный закон вступит в силу с 1 ноября 2017 г.

Fishnews