20 июля 2017 года

Контролеров переучат оценивать риски

Ведомства должны шире применять риск-ориентированный подход, не замыкаясь только на плановых проверках, заявил на конференции «Реформа контрольной и надзорной деятельности» министр Михаил Абызов.

В рамках конференции 19 июля прошло расширенное заседание Проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности». По словам старшего должностного лица приоритетной программы Михаила Абызова, за последние полгода стала очевидна результативность проектного подхода. «У нас получается работа в правильном направлении как на уровне федерального проектного офиса, так и на уровне наших надзорных ведомств – участников проекта и наших министерств», – отметил он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прогресс, по мнению министра, наблюдается в части развития единого реестра проверок, профилактического направления надзорной деятельности, информатизации, пересмотра обязательных требований с целью выявить устаревшие и избыточные, взаимодействия с общественным деловым советом, созданным при проекте.

Михаил Абызов напомнил о недавнем совещании по реализации программы с участием председателя правительства Дмитрия Медведева и руководства генпрокуратуры. Формат видеоконференции позволил обсудить с участием регионов основные задачи по реформе контрольной и надзорной деятельности, услышать общие установки, приоритеты и цели, подчеркнул глава программы.

В числе задач, поставленных на ближайший период, министр выделил дальнейшее внедрение риск-ориентированного подхода, призвав руководствоваться им не только при плановых проверках. «Наша задача – до конца года разработать модель применения риск-ориентированного подхода при проведении внеплановых мероприятий и при работе с критериями риска и с приоритизацией обязательных требований в формате подготовки чек-листов», – заявил Михаил Абызов.

По его словам, участникам процесса следует ориентироваться на внесение в чек-лист «именно тех требований, которые определяют высокий уровень риска». «Для нас это будет инструментом, в рамках которого мы с опережающими темпами начинаем отказываться от контроля устаревших и избыточных требований без моментального изменения законодательства», – указал министр.

Он также рекомендовал руководителям контрольно-надзорных ведомств усилить работу по разъяснению подчиненным, особенно сотрудникам терорганов и рядовым инспекторам, целей и задач реформы контрольной и надзорной деятельности, поставленных приоритетов, а также сроков и порядка их реализации.

Fishnews