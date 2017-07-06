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Селекторное совещание о ходе реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Фото пресс-службы правительства

Реформа контроля и надзора идет по плану

Специальная аттестационная комиссия на уровне правительства будет следить за работой руководства надзорных ведомств – об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По информации министра РФ Михаила Абызова, программа по реформированию контроля и надзора идет по графику.

Премьер напомнил о ключевых моментах

Как продвигается реализация приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», обсудили на совещании у премьера Дмитрия Медведев. В режиме видеоконференции во встрече участвовали регионы.

Открывая совещание, глава правительства обратил внимание руководителей контрольных ведомств на ряд моментов.

Первое – с 2018 г. все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий риска – по ним нужно распределить все поднадзорные объекты. Такой же подход применяться и при внеплановых проверках.

Второе – деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по числу проверок и величине выписанных штрафов, а по улучшению реальных показателей безопасности. То есть государство заявляет об отказе от «палочной системы».

Третье – необходимо разобраться с требованиями к бизнесу. К осени ведомства должны подготовить «дорожные карты» по сокращению и актуализации таких норм. А в дальнейшем требования должны быть кодифицированы по каждой сфере госконтроля. Предполагается, что такое объединение поможет бизнесу легче ориентироваться в правилах, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомнил премьер и о внедрении проверочных листов – списков контрольных вопросов для использования при плановых проверках. Глава правительства сообщил, что подписаны постановления об использовании чек-листов при госконтроле в сфере природопользования, при федеральном государственном надзоре в области связи, при федеральном государственном пожарном надзоре. Предмет проверок будет строго ограничен согласованным перечнем вопросов, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Остановился он и на планах по цифровизации государственного управления. Предполагается переходить к дистанционным методам контроля, в том числе с помощью фото- и видеофиксации.

Как заявляют власти, в результате реформы должна измениться сама философия контроля – с переходом к принципу партнерского отношения к бизнесу. Особое место отводится профилактике нарушений и предотвращению ущерба.

«Для оценки практических результатов хода реформы в правительстве будет создана специальная аттестационная комиссия. Она будет постоянно следить за работой руководящего состава надзорных ведомств», – заявил премьер-министр.

МВД досталось

С докладом на совещании выступил глава Генпрокуратуры Юрий Чайка. Только за последние два года в сфере защиты бизнеса пресечено около 150 тыс. нарушений, прокуроры отклонили почти 900 тыс. необоснованных заявлений контролирующих органов о проверках. «Это ощутимый для бизнеса результат. Однако, к сожалению, не все идет гладко», – сказал генпрокурор.

29 июня глава Генпрокуратуры и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провели в Хабаровске совместное заседание коллегий двух ведомств: обсуждалась защита прав инвесторов в ДФО. Юрий Чайка напомнил о результатах опроса, проведенного Минвостокразвития при подготовке к заседанию.

Генпрокурор указал на вопросы к деятельности сотрудников полиции. «Под видом гласных оперативных мероприятий они могут появиться в любой организации, изъять документацию, оргтехнику, парализовать работу», – прокомментировал глава Генпрокуратуры. Он отметил, что еще в 2013 г. выступил за обязательное согласование таких проверок прокурорами, но «соответствующие законодательные предложения, поддержанные Общественной палатой и бизнес-сообществом, торпедируются Министерством внутренних дел и другими силовиками и до сих пор не реализованы».

Юрий Чайка привел данные о том, что МВД является одним из лидеров по числу допущенных нарушений при реализации контрольных полномочий в отношении предпринимателей (свыше 4 тыс. в 2016 г.). «Больше только у МЧС – почти 6 тыс. Кроме того, прокурорами вскрыто около 4 тыс. нарушений в деятельности органов Роспотребнадзора, свыше 2 тыс. – в деятельности Ростехнадзора и Ространснадзора, по 1 тыс. – в Росреестре и Росприроднадзоре. Глава Генпрокуратуры рассказал о наиболее характерных недостатках в деятельности органов контроля – превышение разрешенного срока проведения проверок, невключение проверочных мероприятий в ежегодный сводный план, проверки по анонимным обращениям и т.д.

Юрий Чайка пообещал, что при формировании планов контрольных мероприятий на 2017 г. будет оцениваться применение риск-ориентированного подхода. Дальнейшее развитие должен получить функционал единого реестра проверок.

Генпрокурор сообщил, что в правительство направлен законопроект, призванный устранить диспропорции в согласовании с органами прокуратуры внеплановых проверок.

Как рассказал журналистам министр РФ Михаил Абызов, обсуждалось решение, чтобы приравнять административные расследования к проверкам. «Это означает, что административные расследования будут подлежать согласованию с органами прокуратуры и будут регламентироваться как обыкновенные надзорные мероприятия», – прокомментировал министр.

Он также сообщил, что будут прорабатываться предложения регионов о делегировании части надзорных полномочий в тех сферах, которые наиболее значимы для экономики и жизни конкретных территорий.

На совещании Михаил Абызов доложил, что в целом реформа идет по графику.

Fishnews


НазадМетки: дальний востокправительствороспотребнадзор

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