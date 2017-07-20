20 июля 2017 года

Между ведомствами поделили контроль за соблюдением техрегламента

Правительство РФ определило органы власти, уполномоченные контролировать соблюдение требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Напомним, что технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» Совет Евразийской экономической комиссии одобрил в прошлом году. Документ устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории ЕЭАС, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения. В силу техрегламент за исключением отдельных требований вступит с 1 сентября 2017 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, постановлением Правительства РФ от 9 июля 2017 г. № 846 определены федеральные и региональные органы власти, за которыми закрепляется госконтроль за соблюдением требований регламента:

- Роспотребнадзор и иные уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора федеральные ведомства в пределах своей компетенции в рамках федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора;

- Роспотребнадзор в рамках федерального госнадзора в области защиты прав потребителей;

- Россельхознадзор и другие уполномоченные на осуществление федерального государственного ветеринарного надзора федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные на осуществление регионального ветеринарного надзора органы исполнительной власти регионов в пределах своей компетенции в рамках, соответственно, федерального государственного ветеринарного надзора и регионального государственного ветеринарного надзора.

При этом для более эффективной работы указанные ведомства должны взаимодействовать по вопросам обмена информацией.

Постановление, как и техрегламент, вступит в силу с 1 сентября 2017 г.

Fishnews