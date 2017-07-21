21 июля 2017 года

В портах появится инвестиционный сбор

Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора - инвестиционного. Он должен направляться на строительство объектов инфраструктуры морского порта.

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 177, напомним, регулирует отношения, связанные с созданием, развитием морских портов и осуществлением в них деятельности.

В частности, как сообщает корреспондент Fishnews, дополняется статья о портовых сборах. Предусматривается, что в морском порту может устанавливаться инвестиционный сбор – средства на строительство объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к федеральной собственности.

Порядок определения размера инвестиционного портового сбора, порядок его взимания и применения должно утвердить правительство.

Федеральный закон вступит в силу с 1 ноября 2017 г.

Fishnews