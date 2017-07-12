21 июля 2017 года

Сайра ждет рыбаков

Возможный вылов сайры в исключительной экономзоне России на этот год - 180 тыс. тонн, характеристики рыбы лучше, чем в 2016 г. Однако, по мнению ученых, наилучший возможный результат отечественных рыбаков в силу ряда факторов – 80 тыс. тонн.

В ТИНРО-Центре состоялась заседание биологической секции ученого совета, на котором представили путинный прогноз «Сайра-2017». Как рассказал ведущий научный сотрудник Дмитрий Антоненко, документ содержит методику прогноза, характеристику и прогноз метеорологических условий и гидрологического режима в районах основного промысла, краткую биологическую характеристику сайры, оценку состояния запасов и рассказывает об особенностях формирования миграционных потоков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, возможный вылов сайры в исключительной экономзоне России установлен в объеме 180 тыс. тонн. Прогнозируется, что основу промыслового запаса в 2017 г. будут формировать рыбы от одного года средних и крупных размеров.

Совместные исследования с японскими специалистами на судне «Хокко Мару» в июне-июле в открытых водах северо-западной части Тихого океана показали, что характеристики сайры отличаются в лучшую сторону по сравнению с прошлым годом. Средний размер рыбы составил 29 см, зараженность паразитами была намного ниже, толщина тела свидетельствовала о наличии достаточной кормовой базы.

В связи с ранним прогревом вод ожидается, что промысловые скопления сайры будут отмечаться с первой половины августа. Предполагается, что в августе-сентябре наиболее благоприятными районами для их формирования будут фронты Соя от острова Итуруп, у острова Шикотан и вдоль Малой Курильской гряды, прибрежный – вдоль Итурупа, первой и третьей ветви Ойясио. Ожидается, что на Центральных Курилах промысловые скопления будут встречаться с первой декады августа вдоль фронта восточной ветви Курильского течения на восточной периферии антициклонического вихря южнее острова Уруп, на Северных Курилах – на фронте Курильского течения в конце августа - сентябре. В октябре наиболее благоприятными будут районы на восточном фронте Ойясио, фронте третьей ветви Ойясио, Субарктическом фронте, а также на северо-восточной периферии южнокурильского антициклонического вихря, отмечают ученые. По их данным, постепенно скопления будут смещаться к югу, юго-западу вдоль фронтальных разделов, в ноябре все основные скопления сместятся к Субарктическому фронту и фронту вихря. Прогнозируется, что в течение октября плотные скопления сформируются в водах Японии в зоне первой ветви Ойясио на небольшом удалении от острова Хоккайдо. Этот период наиболее благоприятен для освоения квот, полученных по межправительственному соглашению, обратили внимание в ТИНРО-Центре.

В последние три года максимальное количество единиц среднетоннажного флота на промысле составляло 31-66 судов (в 2016 г. всего 31 судно). Исходя из этого, а также средней эффективности промысла, характерной для последних лет, и продолжительности путины с августа по декабрь, потенциальный вылов, по самым оптимистическим оценкам, может составить до 70-80 тыс. тонн. В прошлом году по ряду объективных причин российские рыбаки освоили всего 14,6 тыс. тонн сайры.

Три российских судна уже приступили к промыслу сайры в открытых водах СЗТО во второй декаде июня. Нарастающий вылов по данным ССД составил около 1380 тонн (на аналогичную дату прошлого года - только 300 тонн).

Предполагается, что в этом году ТИНРО-Центр будет оказывать научно-информационную поддержку как промыслу на сайровой путине, так и добыче скумбрии и сардины-иваси. Научную группу планируется разместить на острове Шикотан, на плавбазе и на промысловом судне. Кроме того, обработкой данных, анализом материалов и подготовкой рекомендаций будет заниматься береговая группа в институте. Для участия в работах по оперативному прогнозированию может быть привлечено научно-исследовательское судно «ТИНРО».

Fishnews