14 июля 2017 года

Рыбаков призывают выходить на иваси и скумбрию

Ученые рекомендуют в этом году выловить в общей сложности 190 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Теруправлениям Росрыболовства поручили провести работу с предприятиями, чтобы увеличить количество судов на промысле.

Второе заседание штаба по организации промысла сардины-иваси, сайры и скумбрии в режиме видеоконференции с дальневосточными регионами провел заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов. Первое заседание прошло накануне Дня рыбака, старт путине дал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков с борта судна в южнокурильской экспедиции.

По данным отраслевой науки, в последние годы отмечается стабильный рост запасов иваси и скумбрии, что создает предпосылки для активного освоения этих видов. На текущий год рекомендованный объем добычи скумбрии в районе Южных Курил установлен в размере 129 тыс. 748 тонн (+30% к уровню 2016 г.), сардины-иваси – 61 тыс. тонн (+19,8%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Заместитель руководителя ведомства отметил, что по результатам прошлого года вылов скумбрии составил всего 7,9 тыс. тонн (8% от рекомендованного объема), а сардины-иваси – 6,7 тыс. тонн (13%). Аналогичное положение и с освоением сайры: 12,16 тыс. тонн, что не превышает 6,3% от рекомендованного объема добычи.

«Несмотря на рост промысловых запасов перспективных объектов, интерес к их освоению у рыбопромышленников недостаточный. Их явно недооценивают. Продукция из сардины, сайры и скумбрии – полезная, доступная и востребованная у населения», - подчеркнул Василий Соколов.

Заместитель директора ТИНРО-Центр Игорь Мельников доложил, что на сегодняшний день добычу сайры за пределами исключительной экономзоны России ведут четыре отечественных судна с полной автономной переработкой уловов на борту. Общий вылов пока составляет 1,252 тыс. тонн. В открытых водах северо-западной части Тихого океана, где осуществляется промысел, научные наблюдатели фиксируют обширные промысловые скопления сайры, размер рыб варьируется от среднего к крупному. По данным отраслевой науки, среднесуточные уловы в СЗТО ожидаются в два раза большие, чем в прошлом году, это связано с особенностями гидрологии.

Запасы сардины-иваси и скумбрии, учтенные в этом году в российских водах, существенно превышают данные прошлых лет. Площадь распределения скоплений значительно больше, их плотность заметно выше. По прогнозам ученых, формирование скоплений сардины и скумбрии в пределах ИЭЗ России произойдет до конца первой декады июля в северной части Южно-Курильской зоны. Эффективный промысел в этот период будет возможен восточнее и юго-восточнее острова Шикотан.

Василий Сколов поручил руководителям дальневосточных теруправлений Росрыболовства провести дополнительную работу с рыбопромышленниками, чтобы количество судов на промысле увеличивалось. Особенно необходимо наращивать присутствие российского флота в открытых водах Тихого океана, учитывая попытки некоторых стран ввести правила для установления национальных квот в районах действия конвенции, обратил внимание представитель ФАР.

«Нужно обрисовать рыбакам перспективу промысла, представить последние рекомендации науки и данные по распределению промысловых скоплений. У нас есть ресурс, и достаточно обширный. Не осваивать его было бы неразумно и недальновидно, так как это связано не только с интересами конкретных компаний, но с интересами нашего государства в данном регионе. Эту работу необходимо активизировать, чтобы к началу массовых подходов рыбы промысел был организован на должном уровне и с максимальной отдачей», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Fishnews