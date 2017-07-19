Канал сбыта осетровых перекрыли правоохранители

19 июля 2017 года
Полицейские и рыбоохрана Камчатки обнаружили на сейнере в Авачинском заливе 270 незаконно добытых крабов. Часть из них уже были разделаны и приготовлены к продаже.
14 июля 2017 года
За сутки полицейские Камчатского края изъяли из незаконного оборота более тонны рыбы лососевых пород. Ценные уловы перехватили при досмотре автотранспорта в ходе рейдов.
13 июля 2017 года
Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра провели комплексную съемку в пограничных водах Амура. По предварительным данным, популяции некоторых рыб находятся в хорошем состоянии, однако в пределах ЕАО в реке практически нет осетровых.
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
12 июля 2017 года
В Татарстане вынесли приговоры трем местным жителям, застигнутым за рыбной ловлей в природном заказнике «Свияжский» в нерестовый период. Все нарушители осуждены к условному лишению свободы.
10 июля 2017 года
В первой половине 2017 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт более 728 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – в натуральном выражении поставки выросли на 32%. Стоимостные объемы экспорта также увеличились.
24 июля 2017 года
Круглый стол по проблемным вопросам, связанным со вступлением в силу технического регламента о безопасности рыбы и введением обязательной электронной ветсертификации, пройдет 27 июля в Южно-Сахалинске.
Развитие рыбного хаба в китайском Хуньчуне у границ России и КНДР под угрозой: предположительно, из-за сложной внешнеполитической ситуации вокруг Северной Кореи. По данным СМИ, одна из крупных компаний уже отказалась от планов по открытию фабрики.
На сайте Росрыболовства появился раздел с ответами на часто задаваемые вопросы по инвестиционным квотам: от оформления и подачи заявок до процедуры распределения и закрепления долей.
Россельхознадзор предложил формы проверочных листов, в том числе для государственного ветеринарного надзора на рыбоперерабатывающих предприятиях. Чек-листы должны помочь бизнесу заранее, еще до проверки, подготовиться и устранить нарушения.
Из бюджета Ненецкого автономного округа выделили грант на проект «Чистая Печора». Его авторы намерены организовать сбор мусора в зимний период рыбной ловли – установить у реки контейнеры и регулярно вывозить отходы.
21 июля 2017 года
Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.
Среди событий уходящей недели стоит отметить решение правительства по ведомствам, которые будут следить за соблюдением «рыбного» техрегламента, и изменения законодательства по морским портам.
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.
Возможный вылов сайры в исключительной экономзоне России на этот год - 180 тыс. тонн, характеристики рыбы лучше, чем в 2016 г. Однако, по мнению ученых, наилучший возможный результат отечественных рыбаков в силу ряда факторов – 80 тыс. тонн.
Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, отмечено в документе.