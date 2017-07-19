24 июля 2017 года

Канал сбыта осетровых перекрыли правоохранители

В Волгоградской области полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей осетровых. Изъята не только рыбная продукция, но и боеприпасы.

По данным правоохранительных органов, организованная группа в Волгоградской области незаконно добывала особо ценные водные биоресурсы, в том числе осетровые виды рыб, в акватории Волги. В дальнейшем рыба продавалась в Волгоградской области и центральных регионах России.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий двое мужчин, подозреваемых в организации незаконного промысла, задержаны, рассказали Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Отдел дознания Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 (незаконная добыча водных биоресурсов), частью 1 статьи 258.1 (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ), частью 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.

В местах проживания фигурантов обнаружено и изъято более 12 кг черной икры, 209 экземпляров рыб осетровых и частиковых видов, более 6 км незаконных орудий лова. Кроме того, изъяты боеприпасы и около 200 тыс. рублей.

Fishnews