24 июля 2017 года

Россельхознадзор готовит чек-лист

Россельхознадзор предложил формы проверочных листов, в том числе для государственного ветеринарного надзора на рыбоперерабатывающих предприятиях. Чек-листы должны помочь бизнесу заранее, еще до проверки, подготовиться и устранить нарушения.

В прошлом году были приняты поправки в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля». В частности, введено положение о проверочных листах. Это списки контрольных вопросов для использования при проведении плановых проверок. Ответы должны однозначно свидетельствовать о соблюдении или несоблюдении предпринимателем требований, составляющих предмет проверки. Формы чек-листов необходимо утвердить контрольно-надзорным органам федерального, регионального и муниципального уровня.

Россельхознадзор предложил проект приказа, утверждающего формы проверочных листов, применяемых при осуществлении федерального государственного ветеринарного надзора, государственного надзора за оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения, государственного земельного надзора, государственного карантинного фитосанитарного контроля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложена и форма проверочного листа для рыбоперерабатывающего производства. В частности, должен указываться учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок; должностные лица, проводившие проверку, привлеченные эксперты (при наличии), представители предпринимателя.

Самого перечня вопросов в проекте не обнаружилось, зато есть отсылка на правовые акты, устанавливающих требования для проверки. В основном это положения технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», хотя совсем скоро на смену ему должен прийти технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», он вступит в силу с 1 сентября 2017 г.

Fishnews