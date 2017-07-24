24 июля 2017 года

Эксперты расскажут о техрегламенте и ветсертификации

Круглый стол по проблемным вопросам, связанным со вступлением в силу технического регламента о безопасности рыбы и введением обязательной электронной ветсертификации, пройдет 27 июля в Южно-Сахалинске.

Предполагается, что на вопросы представителей бизнеса ответят эксперты Евразийской экономической комиссии, Минсельхоза России, ВНИРО, Минпромторга, Россельхознадзора и Росрыболовства.

Мероприятие планируется в рамках специальной конференции, посвященной теме техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации.

С докладами выступят член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Евгений Ахпашев, глава ВНИРО Кирилл Колончин, директор департамента госполитики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России Константин Леонидов, руководитель ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов, начальник управления качеством компании «Гидрострой» Людмила Воронова, председатель Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталий Момот.

Конференция организована Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров – для того чтобы рыбопромышленники могли подготовиться к изменениям законодательства. Такое содействие – одно из основных направлений работы ВАРПЭ на 2017 г.

Fishnews