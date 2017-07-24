Эксперты расскажут о техрегламенте и ветсертификации

24 июля 2017 года
На сайте Росрыболовства появился раздел с ответами на часто задаваемые вопросы по инвестиционным квотам: от оформления и подачи заявок до процедуры распределения и закрепления долей.
Россельхознадзор предложил формы проверочных листов, в том числе для государственного ветеринарного надзора на рыбоперерабатывающих предприятиях. Чек-листы должны помочь бизнесу заранее, еще до проверки, подготовиться и устранить нарушения.
21 июля 2017 года
Среди событий уходящей недели стоит отметить решение правительства по ведомствам, которые будут следить за соблюдением «рыбного» техрегламента, и изменения законодательства по морским портам.
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.
20 июля 2017 года
Правительство РФ определило органы власти, уполномоченные контролировать соблюдение требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Представитель Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что Церковь не ставит вопрос о выселении ВНИРО без предоставления других площадей. Однако институту рекомендуют переместиться «в разумный срок».
24 июля 2017 года
Развитие рыбного хаба в китайском Хуньчуне у границ России и КНДР под угрозой: предположительно, из-за сложной внешнеполитической ситуации вокруг Северной Кореи. По данным СМИ, одна из крупных компаний уже отказалась от планов по открытию фабрики.
На сайте Росрыболовства появился раздел с ответами на часто задаваемые вопросы по инвестиционным квотам: от оформления и подачи заявок до процедуры распределения и закрепления долей.
Россельхознадзор предложил формы проверочных листов, в том числе для государственного ветеринарного надзора на рыбоперерабатывающих предприятиях. Чек-листы должны помочь бизнесу заранее, еще до проверки, подготовиться и устранить нарушения.
Из бюджета Ненецкого автономного округа выделили грант на проект «Чистая Печора». Его авторы намерены организовать сбор мусора в зимний период рыбной ловли – установить у реки контейнеры и регулярно вывозить отходы.
В Волгоградской области полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей осетровых. Изъята не только рыбная продукция, но и боеприпасы.
21 июля 2017 года
Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.
Среди событий уходящей недели стоит отметить решение правительства по ведомствам, которые будут следить за соблюдением «рыбного» техрегламента, и изменения законодательства по морским портам.
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, будут представлены все сегменты отрасли: промысел, переработка, судостроение и поставка комплектующих, технологическое оборудование, отмечает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.
Возможный вылов сайры в исключительной экономзоне России на этот год - 180 тыс. тонн, характеристики рыбы лучше, чем в 2016 г. Однако, по мнению ученых, наилучший возможный результат отечественных рыбаков в силу ряда факторов – 80 тыс. тонн.
Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, отмечено в документе.