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Дискуссия участников круглого стола

По заграничным ремонтам судов накопилось много вопросов

Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.

Круглый стол по вопросам декларирования судов, отремонтированных за пределами ЕАЭС, состоялся 26 июля во Владивостоке, в Дальневосточном таможенном управлении. В мероприятии приняли участие заместитель начальника ДВТУ Сергей Панкратов и ряд сотрудников таможни, а также представители рыбацкого сообщества – Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации добытчиков минтая, отдельных компаний.

Проблема заграничного ремонта судов стала более актуальной на фоне возросшей экспортной активности дальневосточных рыбаков после отмены с 1 сентября 2016 г. таможенной пошлины на вывоз водных биоресурсов. Одновременно с ростом экспорта увеличилось и число рыбопромысловых судов, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. Так, по данным пресс-службы таможенного управления, в первом полугодии 2017 г. оформление в «морских» таможнях региона прошло 2191 рыбацкое судно. Это на 30% больше, чем в аналогичный период 2016 г. (1535 судов).

Растет и количество заграничных ремонтов: в первом полугодии 2017 г. в таможнях Дальнего Востока было заявлено 37 ремонтов, в то время как за весь прошлый год таких заявлений поступило всего 49. За уклонение от уплаты платежей с заграничных ремонтов в первом полугодии 2017 г. было возбуждено 3 уголовных дела (общая сумма неуплаты – 14,3 млн рублей) и 6 административных дел (на 34 млн рублей), в то время как на протяжении всего 2016 г. было возбуждено 4 уголовных дела (на 10,6 млн рублей) и 24 административных производства (на 62,6 млн рублей).

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбаки задавали конкретные вопросы по сложным темам. Например, как начисляются таможенные платежи на заграничные ремонты судов, которые много лет работали за пределами таможенной территории ЕАЭС? Было отмечено, что если платить с каждого ремонта, то объем платежей многократно превысит стоимость судна. Включаются ли при начислении платежей общие расходы, понесенные во время ремонта (за стоянку, за энергоснабжение и т.п.)? Где грань между плановым ремонтом судна (с которого начисляются платежи) и «неплановым», необходимость в котором возникла во время заграничного плавания?

Участники обсуждения согласились, что в законодательстве имеется немало размытых формулировок, допускающих широкое толкование.

«По итогам круглого стола мы предложили создать рабочую группу при Дальневосточном таможенном управлении по вопросам начисления таможенных платежей, - отметил президент АРПП Георгий Мартынов. – В нее стоит включить представителей рыбаков Камчатки, Сахалина и других регионов, Россельхознадзора, уполномоченных по защите прав предпринимателей и др. Наверно, ряд каких-то вопросов мы могли бы снять до судебных разбирательств. Если такую группу невозможно создать при ДВТУ, мы могли бы создать ее на базе АРПП, АДМ или других организаций. И если таможенным органам, возможно, и некорректно предлагать Минфину и другим федеральным органам власти что-то поменять в законодательстве, то вот общественная рабочая группа вполне могла бы вырабатывать такие рекомендации и инициативы».

Fishnews

  • Дискуссия участников круглого стола
  • Заместитель начальника ДВТУ Сергей ПАНКРАТОВ
  • Президент АРПП Георгий МАРТЫНОВ
    • НазадМетки: адмвладивостокдальний востоккамчаткароссельхознадзорсахалинтаможняуголовное дело

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