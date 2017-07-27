27 июля 2017 года

Японские инвесторы присматриваются к рыбному хозяйству Камчатки

Правительство и частные инвесторы Японии изучают возможности сотрудничества с предприятиями Камчатского края в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Делегация соседней страны посетит рыбозаводы региона.

Представители властей и бизнес-сообщества Японии прибыли в край. Вопросы возможного взаимодействия обсудили на круглом столе, который провели заместитель председателя правительства Камчатки – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын и директор Департамента внешних связей Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Манабу Ясухара.

Владимир Галицын обратил внимание, что за последние несколько лет в регионе побывало несколько японских делегаций. «В рамках этих визитов мы обсуждали развитие отдельных отраслей экономики, были достигнуты конкретные соглашения и реализованы крупные проекты», - отметил заместитель председателя – министр. Он напомнил, что в рамках государственной политики по развитию Дальнего Востока на Камчатке создана территория опережающего развития и внедрен режим свободного порта.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, гости планируют ознакомиться с экономическим потенциалом региона и оценить перспективы возможного сотрудничества с правительством и бизнес-сообществом края. В составе делегации прибыли консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Косукэ Икеда, первый секретарь посольства Японии в России Юсуке Сато, представители государственных учреждений, частных компаний и научного сообщества.

«С декабря прошлого года Россия и Япония провели две встречи на высшем уровне. Политическая ситуация такова, что отношения между нашими странами становятся активнее, а взаимодействие осуществляется теснее. В этой связи мы хотим расширить и экономические отношения между нашими странами. Японские предприятия давно сотрудничают с дальневосточными регионами, но я уверен в том, что у Камчатского края есть огромный потенциал для развития», - отметил Манабу Ясухара.

Официальный визит продлится до 29 июля. Гости посетят ряд промышленных объектов Камчатки, включая предприятия, работающие в сферах глубокой переработки рыбопродукции, сельского хозяйства и транспортно-логистических услуг.

Fishnews