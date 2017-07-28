28 июля 2017 года

Квоты в зарубежных водах получили скидку за удаленность

Вышел приказ об изменении методики формирования начальной цены при продаже на аукционах долей квот в зонах действия международных договоров. Для таких районов введен коэффициент удаленности.

Приказом Минсельхоза от 30 мая 2017 г. № 265 внесены изменения в методику расчета начальной цены выставляемого на продажу права на заключение договора о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов и договора пользования водными биоресурсами в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения ВБР. Документ зарегистрирован в Минюсте 25 июля и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, при расчете минимального размера платы за одну тонну ресурса помимо переводных коэффициентов расхода сырья и коэффициента рентабельности теперь учитываются коэффициенты удаленности районов действия международных договоров от российских портов. Коэффициенты рассчитаны для 25 районов промысла и варьируются от 1 до 0,1.

Кроме того, в приказе изменилось определение коэффициента рентабельности. Теперь под ним понимается «средневзвешенное значение показателя рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за последние 3 года», а не максимальное, как раньше.

Напомним, что при первой попытке выпустить приказ Минюст отказал в его регистрации. Проблему негативных последствий такого решения на научно-практической конференции по мониторингу правоприменения, которую Министерство юстиции проводило в июне в Москве, поднял президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он обратил внимание, что если методика останется без изменений, рыбаки могут лишиться перспективных районов промысла.

«Только благодаря настойчивости Росрыболовства зарегистрирован очень нужный и давно ожидаемый рыбаками приказ. Надеюсь, что оперативно будет назначен аукцион», - прокомментировал выход изменений методики руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Fishnews