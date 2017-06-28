28 июня 2017 года

Рыбаки рискуют потерять перспективные районы

Минюст отказал в регистрации приказа, позволяющего учитывать удаленность района промысла при определении начальной цены на аукционах по продаже долей квот в зонах действия международных договоров. Такое решение приведет к негативным последствиям, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Министерство сельского хозяйства решило внести изменения в методику, которая используется при расчете начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров.

При расчете минимального размера платы, который учитывается при определении начальной цены, предложено было использовать коэффициент удаленности района промысла. Как отмечали в отраслевом сообществе, это помогло бы решить вопрос с завышенной стоимостью лотов на торгах.

Однако Минюст отказал приказу в регистрации. Изменение расчета минимального размера платы относится к существенным изменениям ранее изданного нормативного правового акта и нужно разрабатывать единый новый документ, говорится в письме Министерства юстиции от 23 июня 2017 г.

Кроме того, полномочия на утверждение Минсельхозом значений коэффициентов удаленности нуждаются в законодательном подтверждении, посчитали в Министерстве юстиции.

О негативных последствиях непрохождения поправок президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал на научно-практической конференции по мониторингу правоприменения, которую Минюст провел 27 июня в Москве. Конференцию вел замминистра юстиции Юрий Любимов

«Отказ в регистрации приказа означает, что российские рыбаки не смогут в этом году вести промысел в некоторых районах Атлантического океана. Зато суда других государств будут это делать, и очень активно. Это означает, что в истории российского промысла в Атлантике появляются «слепые зоны», из-за которых наша страна может потерять существенный объем ресурса и немалый объем налоговых поступлений», - рассказал Fishnews президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Понятна нацеленность Минюста на строгое соблюдение общих правил, но это не отменяет специфики правоотношений в разных сферах, отметил руководитель ВАРПЭ. «Например, сфера регулирования добычи природных ресурсов отличается тем, что природно-биологические условия очень изменчивы и стохастичны, что резко повышает роль своевременности правового регулирования. В данном случае, на мой взгляд, не была всесторонне оценена уникальность правового регулирования в сфере водных биоресурсов и последствия - в том числе международно-правовые, социально-экономические - несвоевременного запаздывающего регулирования», - прокомментировал Герман Зверев.

По его мнению, складывается уже определенная тенденция при регистрации в Минюсте приказов Минсельхоза, устанавливающих некоторые существенные элементы организации и ведения промысла. «В частности, тормозится регистрация приказа, утверждающего методику отнесения видов водных биоресурсов к объектам, в отношении которых не устанавливаются ОДУ. Теперь вот приказ о методике расчета начальной цены при проведении аукционов. Конференция по мониторингу правоприменения, на мой взгляд, - подходящая площадка для обсуждения запаздывающего правового регулирования», - заявил президент ассоциации.

Fishnews