31 июля 2017 года

Поправки в КоАП сделают контролеров более внимательными

6 августа вступят в силу изменения законодательства, установившие ответственность для сотрудников контролирующих органов, которые не внесли информацию в единый реестр проверок. Таким нарушителям грозит штраф или предупреждение.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение требований в сфере госконтроля, – ФЗ от 26 июля 2017 г. № 206.

Поправки распространяются на должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, уполномоченных на осуществление госконтроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции.

Контролерам грозит ответственность за невнесение информации в единый реестр проверок. Также меры будут приниматься, если два раза и более в течение одного года были нарушены сроки внесения данных либо два раза и более за год вносились неполные или недостоверные сведения.

За такие нарушения предусматриваются предупреждение или административный штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки были подготовлены Минэкономразвития. Как отметили в ведомстве, основная цель закона – дисциплинировать контролеров, стимулировать их к тому, чтобы они более ответственно относились к внесению данных в единый реестр проверок.

В соответствии с действующим законодательством органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля обязаны вносить в реестр данные о начатых, проводимых и законченных проверках и их результатах, напомнили в пресс-службе министерства.

Fishnews