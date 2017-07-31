31 июля 2017 года

В НАО определились претенденты на участки для промысла

На конкурс по распределению рыбопромысловых участков в Ненецком автономном округе подано 14 заявок. Среди желающих – юридические лица, семейная (родовая) община и индивидуальные предприниматели.

Конверты вскрыли в департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. После официальной публикации протокола начнется этап рассмотрения заявок, сообщили Fishnews в пресс-службе окружной администрации.

На конкурс выставлены 13 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий – 5,8 тыс. га.

Шесть участков расположены на реках. Это «Двойник» на реке Большая Двойничная, «Черная» на реке Черная в бассейне Баренцева моря, «Матюшино» и «Нарыга» на реке Печора, «Вижас» на одноименной реке, а также самый большой по площади участок «Индига» на реке Индига (более 1,3 тыс. га). Еще шесть РПУ – озерные. Это участок «Пагремты», два участка на озере Висерты и три участка на озере Голодная Губа – «Пыты», «Арешный Нос» и «Рогачиха». Помимо этого, на торги выставлен один морской рыбопромысловый участок «Явты» для прибрежного рыболовства.

Эти РПУ были сформированы в 2016 г. с учетом поступивших предложений. На выделенных участках пользователи смогут в течение 10 лет ловить рыбу в установленных объемах. Разрешения не распространяются на анадромные, катадромные и трансграничные виды.

На сегодняшний день в перечень РПУ Ненецкого автономного округа входят 73 участка для промышленного рыболовства.

Fishnews