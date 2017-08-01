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Подписи под меморандумом о сотрудничестве поставили зампредседателя краевого правительства — министр рыбного хозяйства Владимир ГАЛИЦЫН и президент национальной Ассоциации рыболовецких кооперативов КИМ Им Квон. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Камчатка будет обмениваться рыбацким опытом с Южной Кореей

Правительство Камчатского края и корейская Ассоциация рыболовецких кооперативов «Сухёп» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области рыболовства.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын и президент национальной Ассоциации рыболовецких кооперативов Ким Им Квон.

В рамках сотрудничества планируется обмениваться знаниями и опытом в сфере рыболовства. Эти вопросы стали основными на встрече делегации Республики Корея с представителями властей Камчатки, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Владимир Галицын напомнил, что Камчатка является лидером по добыче и переработке водных биоресурсов в Российской Федерации. В прошлом году в крае было добыто 1,066 млн тонн ВБР, более 550 тыс. из них —минтай, который очень ценят в Южной Корее.

«Но не только минтай является залогом успешной работы рыбаков Камчатки. Сейчас в разгаре лососевая путина. В среднем в год в крае вылавливают до 200 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Значительный объем переработанных водных биоресурсов поставляется за переделы Камчатки и за пределы России. В последние годы объем экспортных поставок растет. В связи с отменой таможенной пошлины на вывоз рыбопродукции мы видим, что за первое полугодие 2017 года экспорт в страны Юго-Восточной Азии значительно вырос, в том числе и по минтаю. Все это соответствует стратегии развития экспорта Дальнего Востока, объявленного руководством страны. И мы уверены, что это будет, безусловно, способствовать налаживанию и упрочнению двухсторонних связей между Камчаткой и Республикой Корея», - сказал Владимир Галицын.

Он также подчеркнул, что власти региона отдают предпочтение сотрудничеству с корейскими партнерами на территории края. Одним из основных направлений, по мнению зампреда, может стать реализация совместных проектов в области аквакультуры.

«В настоящее время край является регионом, свободным от искусственного воспроизводства. У нас существует пять рыбоводных заводов, находящихся в федеральной собственности, цель и задачи которых — воспроизведение лососей для поддержания биоразнообразия, а не коммерческое использование. При этом в рамках региональной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатки» в наших планах строительство не менее 25 заводов в ближайшее время, а в далекой перспективе, если будут заинтересованы инвесторы — еще более 100. Мы предлагаем корейским инвесторам в рамках требований федерального законодательства рассмотреть возможность поучаствовать в этих проектах, за ними большое будущее. Также камчатские рыбаки видят перспективы совместной работы в рамках использования высококачественного корейского оборудования на рыбоперерабатывающих производствах, - обратил внимание Владимир Галицын. - Уверен, что подписание сегодняшнего меморандума послужит залогом упрочнения этих деловых и дружеских взаимоотношений».

Представители корейской делегации рассказали о работе национальной Ассоциации рыболовецких кооперативов и своем видении направлений сотрудничества. Ким Им Квон отметил, что отраслевое объединение обеспечивает всем необходимым рыболовецкие суда в стране, активно работает в сфере торговли, имеет свой банк, связанный с рыбацким бизнесом.

«Так как у нас национальная федерация рыболовецких кооперативов, мы представляем всех рыбаков в Республике Корея. Но мы, конечно, с грустью можем сказать, что сейчас такое время, когда идет глобальное потепление, возникают другие различные факторы, из-за которых мы сейчас испытываем некоторые сложности в наших делах. Поэтому мы ищем выход, и мы надеемся, что Камчатка станет помощником, что мы станем друзьями. Вы, наверное, знаете, что Корея имеет большой прогресс в различных сферах знаний и оборудовании. Поэтому мы очень надеемся, что между нами будет взаимопомощь, и мы сможем инвестировать и в Камчатку. Я уверен, что в итоге это будет взаимовыгодно. Поэтому я желаю, чтобы меморандум стал основой для развития и укрепления партнерских и дружеских отношений между нами в дальнейшем», - сказал Ким Им Квон.

Также на встрече обсудили вопросы участия корейских инвесторов в реализации проектов в рамках свободного порта и территории опережающего развития «Камчатка». Представителям делегации рассказали о преимуществах, которые предоставляют предпринимателям особые режимы.

Fishnews

  • Подписи под меморандумом о сотрудничестве поставили зампредседателя краевого правительства — министр рыбного хозяйства Владимир ГАЛИЦЫН и президент национальной Ассоциации рыболовецких кооперативов КИМ Им Квон. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Представители правительства Камчатского края и корейской Ассоциации рыболовецких кооперативов «Сухёп». Фото пресс-службы правительства Камчатки
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