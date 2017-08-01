01 августа 2017 года

ЕЭК рассчитывает на пользу «рыбного» техрегламента

Новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подготовлен лучшими специалистами пяти стран и поможет защитить потребителя от небезопасной продукции, считают в Евразийской экономической комиссии.

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» вступит в силу 1 сентября. Документ разработан лучшими учеными пяти стран ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией, рассказали Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

На борьбу с глазурью

С помощью нового документа предполагается защитить жизнь и здоровье потребителей от опасной продукции, а также от фальсификата. В ЕЭК полагают, что техрегламент позволит бороться с продажей «льда под видом морепродуктов». Масса глазури при производстве мороженой рыбы не должна превышать 5%. При изготовлении продукции из разделанных или очищенных ракообразных – 7%, из неразделанных ракообразных – 14%. «Гонясь за прибылью, многие предприниматели так перемораживают рыбопродукты, что покупатель не может понять, за что платит – за рыбу или лед. Теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры», – отметили в пресс-службе наднационального органа.

«Техрегламент ЕАЭС на рыбу и рыбную продукцию, по сути, – большой шаг вперед, – отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. – Документ позволит отследить и сделать безопасными все этапы обращения пищевой рыбной продукции – от вылова до реализации и утилизации. Он несет много новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы».

Предполагается, что пищевая рыбная продукция, не отвечающая требованиям техрегламента, не сможет попасть на прилавки магазинов союзных государств. Документ, в частности, запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах амоксициллина, бацитрацина, галофугинона и других вредных для здоровья человека препаратов и стимуляторов роста.

В отношении рыбы, растущей в естественных условиях, техрегламент определяет, что она должна быть выловлена в «безопасных районах добычи». Мониторинг безопасности будут осуществлять уполномоченные органы государств-членов союза, данные должны размещаться на официальных сайтах, чтобы рыбаки знали, в каких районах разрешено ловить.

К обращению в странах ЕАЭС не допускается пищевая рыбная продукция, изготовленная из ядовитых рыб ряда семейств. Закрыт путь на прилавки будет и товарам, которые не соответствуют потребительским свойствам по органолептическим показателям, подверглись размораживанию в период хранения, содержат опасные для здоровья человека биотоксины, а также рыбной продукции «мороженой, имеющей температуру в толще продукта выше минус 18 градусов».

Живая рыба «с признаками засыпания» должна быть реализована как рыба-сырец, то есть как свежая рыба без признаков жизни при температуре не выше температуры среды обитания, или охлаждаемая. Морские ежи, ракообразные, брюхоногие и двустворчатые моллюски должны направляться на продажу и переработку только в живом виде. Трепангов после вылова следует незамедлительно разделать, устриц – уложить вогнутой створкой раковины вниз, морских гребешков – выпуклой створкой вниз.

Впервые установлены нормы допустимого содержания влаги в мышечной ткани мороженых промысловых рыб и водных беспозвоночных. Например, в семге – не более 72%, дальневосточной скумбрии и северной креветке – не более 80%, в камчатском крабе – не выше 82%.

Все лучшее – детям

Отдельно оговаривается в техрегламенте производство детского питания. Так, пищевую рыбную продукцию для детей первого года жизни следует производить не в обычных условиях рыбоперерабатывающего предприятия, а на специализированных производственных объектах, в спеццехах или на специальных технологических линиях. Для более старших, включая детей школьного возраста, – условия производства немного смягчены: производить питание можно и на технологическом оборудовании общего назначения, но обязательно в начале рабочей смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции.

При производстве рыбной пищевой продукции для детей нельзя использовать фосфаты, усилители вкуса, бензойную, сорбиновую кислоты и их соли, а также другие пищевые ингредиенты, где есть эти пищевые добавки.

Плавный переход

Для адаптации предпринимателей к новым условиям установлен достаточно длительный переходный период, обратили внимание в пресс-службе. Как отметил министр ЕЭК, документы об оценке соответствия пищевой рыбной продукции, оформленные рыбоперерабатывающими предприятиями до вступления в силу технического регламента, будут в силе до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 г. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности. Это, по мнению экспертов, обеспечит возможность планомерного перехода участников рынка на выпуск рыбных товаров, отвечающих новым требованиям.

Напомним, что новый технический регламент подробно обсуждался на конференции, которую ВАРПЭ организовала в Южно-Сахалинске совместно с областной ассоциацией рыбаков.

Fishnews