Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

На масштабной конференции эксперты обсудили техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и ветеринарную сертификацию.

Важные изменения ждут рыбную промышленность в ближайшей перспективе. Уже с 1 сентября вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а с нового года отрасли предстоит перейти на обязательную электронную ветсертификацию. Для того чтобы помочь бизнесу подготовиться к новым требованиям, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий решила организовать специальную конференцию – по приглашению президента ВАРПЭ Германа Зверева на мероприятие прибыли эксперты ЕЭК, Россельхознадзора, Росрыболовства, Минпромторга РФ, научных институтов.

В качестве места проведения выбрали один из ключевых рыбацких регионов – Сахалинскую область. Ассоциация рыбопромышленников Сахалина и Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» оказали организационную поддержку на региональном уровне.

Вполне ожидаемо, что обсуждение столь острых тем – нового техрегламента и электронной ветсертификации – привлекло большое внимание: на конференцию съехались специалисты предприятий, руководители ассоциаций. Часть вопросов поступила еще в рамках подготовки мероприятия.

Новый регламент – часть общей системы

Технический регламент по рыбе Совет Евразийской экономической комиссии принял в прошлом году. Документ устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения. «Мы рассматриваем конференцию как уникальную возможность встретиться с авторами технического регламента», – отметил Герман Зверев.

Участники обратили внимание на те возможности, которые документ создает для повышения качества и безопасности рыбных товаров. Нововведение, безусловно, поддержит уровень потребительского доверия к отечественной рыбе, внесет значительный вклад в повышение уровня продовольственной безопасности в стране, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. На конференции он несколько раз останавливался на том, что нужно работать на потребителя и нет смысла производить продукцию, которую никто не захочет покупать.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин отметил, что впервые установлены нормы допустимого содержания влаги в мышечной ткани промысловых рыб – таким образом, считает руководитель института, решается проблема накачивания продукции растворами. Использование при маркировке зоологического наименования вида, по мнению главы ВНИРО, поможет в борьбе с фальсификатом.

Техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) – часть общей системы регламентов в «пищевке». Член Коллегии (министр) ЕЭК по техническому регулированию Валерий Корешков перечислил технические регламенты, устанавливающие общие требования: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Также сейчас готовится регламент «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Он уже в достаточно большой степени готовности и будет работать в комплекте со всеми документами, сообщил член коллегии ЕЭК. Действие требований по рыбе ТР «О безопасности пищевой продукции», напомним, ранее было отложено до дня вступления в силу «вертикального» техрегламента, то есть до 1 сентября 2017 года.

Требования технических регламентов по безопасности пищевой продукции применяются пакетно, подчеркнула советник отдела техрегулирования и стандартизации департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Ирина Шпак. «То есть мы 40-й регламент один, без других регламентов, не применяем», – пояснила эксперт.

Валерий Корешков отдельно остановился на переходных периодах в применении ТР. Так, документы об оценке соответствия, выданные или принятые до дня вступления в силу 40-го техрегламента, останутся в силе до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 года.

Представители ЕЭК подробно рассказали о формах оценки соответствия рыбной продукции, о требованиях по глазури, о том, какая продукция не допускается к обращению, и многих других важных моментах. Отдельное внимание уделили маркировке. Так, Валерий Корешков сообщил, что основной ответ на вопрос о языке, который должен использоваться при нанесении маркировки, можно найти в абзаце третьем пункта 6 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС.

Сведения об отличительных признаках пищевой продукции (например, «не содержит Е»), если они указываются в маркировке, должны подкрепляться доказательствами, обратила внимание Ирина Шпак.

Новые документы – это всегда вопросы. Изменения отвечают мировым тенденциям, и для того чтобы сохранять конкурентоспособность, нужно оперативно осваивать нововведения – технический регламент, электронную ветеринарную сертификацию и т.д., отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко. Но это не значит, что бизнес не будет участвовать совместно с профильными министерствами в нивелировании возможных рисков, обратил внимание омбудсмен.

Директор ВНИРО назвал три ключевых, по его мнению, риска «рыбного» техрегламента. Так, при маркировке должно использоваться зоологическое наименование вида водного биоресурса или объекта аквакультуры. Однако название вида ВБР в документах по стандартизации и, например, перечне объектов промышленного и прибрежного рыболовства может не совпадать. Есть вероятность, что возникнут вопросы у контролирующих органов, считает руководитель института.

Валерий Корешков отметил, что с помощью отраслевой науки можно подготовить рекомендуемый перечень таких наименований.

Второй риск – значительная разница в сроках годности одинакового ассортимента продукции российского и иностранного производства. Здесь на помощь могло бы прийти бизнес-сообщество, передав документы с обоснованием актуализированных сроков годности. Также руководитель ВНИРО предложил, какие механизмы можно задействовать в решении третьей проблемы – недостаточного участия бизнеса в создании доказательной базы к 40-му техрегламенту – актуализации стандартов.

Сегодня в сфере рыбной продукции стандарты отстают, важно активно подойти к этому вопросу, отметил директор профильного департамента Минпромторга Константин Леонидов.

На конференции Валерий Корешков озвучил важную информацию: планируется, что 29 августа Коллегия ЕЭК утвердит перечни стандартов к техническому регламенту.

Бизнес также высказал на конференции свои предложения. Начальник управления качеством компании «Гидрострой» Людмила Воронова выступила за то, чтобы были обобщены комментарии по переходному периоду – Валерий Корешков согласился с такой идеей. Отметила представительница бизнеса и необходимость разъяснить постановление Правительства РФ от 9 июля 2017 года № 846 (оно определило федеральные и региональные органы власти, за которыми закрепляется госконтроль за соблюдением требований регламента). «Нам хотелось бы четко понимать самим, кто что уполномочен контролировать. Без таких разъяснений, я уверена, как минимум будет продолжаться дублирование функций при проверках», - заявила Людмила Воронова.

Широкий круг участников конференции позволил обменяться информацией на всей цепочке, прокомментировал Fishnews итоги мероприятия Валерий Корешков. Очень важно, что обсуждение было организовано в том регионе, где рыбное хозяйство является профильным направлением экономики, подчеркнул член Коллегии (министр) ЕЭК.

Герман Зверев отметил, что в дальнейшем планируется организовать и другие обсуждения по вопросам техрегламента.

Ветеринария – тема непростая

По электронной ветеринарной сертификации вопросов у предпринимательского сообщества оказалось немало. Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов отметил, что в среднем по России идет ежемесячный прирост количества оформленных электронных ветеринарно-сопроводительных документов от 14 до 17%. В июне по такой технологии оформлено около 6 млн ВСД, в июле, как ожидают в ведомстве, показатель заметно превысит 7 млн. По всем параметрам в сфере электронной сертификации наблюдается рост, хотя и не в том темпе, в котором хотелось бы, сказал замглавы федеральной службы.

Он обратил внимание на то, что имеется возможность автоматического оформления ветеринарных сертификатов по данным, которые содержатся в судовых суточных донесениях, а также рассказал о работе по интеграции информационных систем Росрыболовства и Россельхознадзора. Подготовка хозяйствующих субъектов к такому оформлению проходит по территории РФ достаточно активно, сказал заместитель руководителя ветеринарного ведомства.

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов первым задал волнующий отраслевиков вопрос: как быть с отдаленными районами, не имеющими связи для использования электронных технологий. Тенденция по переходу на электронные формы учета и контроля, очевидно, правильная, и речь идет не только о ветеринарной сертификации, но и о переходе на электронный промысловый журнал, обратил внимание представитель бизнеса. Но нельзя забывать о сложностях.

Интеграция систем значима, и рыбаки бы ее поддержали и поддержат, если она будет работать без сбоев, обеспечивать снятие административных барьеров, подчеркнул руководитель ассоциации. Он предложил воспользоваться той практикой, которую ранее инициировал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, – по учету уловов 6-мильной зоны в местах доставки. Чтобы не нагружать каждого рыбака, можно привязать ведение электронной промысловой документации, оформление ветеринарных сопроводительных документов к местам сдачи уловов ВБР. Рыбаки готовы включиться в работу по реализации этой инициативы, сказал Максим Козлов.

Николай Власов в свою очередь заявил, что хозяйствующий субъект может сам себя обеспечить связью. Либо, если это экономически нецелесообразно или технически невозможно, воспользоваться возможностями, которые либо уже есть в нормативной базе, либо появятся в ней. Первый путь: оператор системы, в данном случае «Меркурия», установит перечень территорий, где технически невозможно подключиться к Интернету, – «слепых зон». Россельхознадзор уже направил в Минсельхоз такое предложение, сообщил замглавы федеральной службы. Дальше можно будет использовать для перемещения бумажный документ и уже там, где связь есть, оформить ВСД. Второй вариант: выйти по голосовой связи на человека, который может оформить сертификат, и осуществить такую работу вдвоем (на это, правда, последовал ответ, что такая схема никак не способна убрать административные барьеры).

Николай Власов отметил: при интеграции систем Россельхознадзора и Росрыболовства не имеет значения, откуда будут поступать данные в ЦСМС.

На этом, конечно, вопросы не закончилось. Предприятия по-прежнему волновало, зачем нужно оформить ветеринарно-сопроводительный документ на улов водных биоресурсов, почему связали прослеживаемость и ветеринарную сертификацию и т.д. Проблему электронного оформления ВСД в удаленных районах рыбаки вообще назвали самой острой. В итоге замглавы Россельхознадзора согласился, что нужно организовать обучение с привлечением отраслевых объединений и отработать схему на конкретных участках.

Герман Зверев подчеркнул, что всероссийская ассоциация полностью поддерживает такое предложение. Очень важна информационно-разъяснительная работа с предприятиями, которая позволяет точно и ясно понимать всю нормативную базу и всю технологию ветсертификации, сказал глава ассоциации.

Он призвал рыбаков участвовать в подготовке карты «слепых зон» – ВАРПЭ также подключится к этому процессу. «При переходе предприятий торговли на онлайн-кассы Роскомнадзор проанализировал доступность сети Интернет во всех регионах и выявил территории с недостаточным уровнем такой связи, – отметил Герман Зверев. – Такой же подход нужен и в случае с электронной ветсертификацией». Такое предложение – «не в бровь, а в глаз», прокомментировал Николай Власов. Вести работу по определению «слепых зон» нужно уже сейчас.

Также руководитель ассоциации попросил коллег оцифровать расходы по переходу на электронную ветеринарную сертификацию – чтобы заранее четко понимать, что закладывать в бюджет.

Кроме того, Герман Зверев призвал предприятия еще раз внимательно изучить систему «Меркурий», посмотреть, где возникают сбои с вводом информации. «На 100% согласен, пока мы не начнем практической работы вместе, «Меркурий» не будет в должной степени адаптирован к особенностям отрасли», – прокомментировал замглавы Россельхознадзора.

Конференция позволила пообщаться регуляторам и бизнесу, чтобы каждая сторона получила ответы на интересующие вопросы, отметили по итогам участники обсуждений.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

Июль 2017 г.