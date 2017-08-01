Россия и Китай продолжают «осетровое» сотрудничество

01 августа 2017 года
Китайская сторона подтвердила, что актуализирует списки российских производителей рыбной муки, когда получит результаты июньской инспекции, сообщили в Россельхознадзоре. Обсуждались и другие вопросы поставок продукции из водных биоресурсов.
Улучшить показатели рыбной отрасли Республики Саха (Якутии) позволит решение вопросов логистики и восстановление ледникового хозяйства на промысловых участках, считают в правительстве региона.
В рамках выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech в Москве 11 сентября состоится международная конференция по аквакультуре.
За первое полугодие в России произведено 2,65 млн тонн продукции рыбопереработки, что на 4,3% выше уровня 2016 г. Показатели растут на фоне увеличения уловов и объемов выращивания товарной рыбы и морепродуктов.
31 июля 2017 года
Производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования госкорпорация Yantai Moon работает на мировом рынке, в том числе в России и СНГ, по многим направлениям: от ядерной энергетики до рыбопереработки. Но, как отмечают в самой компании, главная задача на сегодня – демонстрировать миру другой Китай.
На Сахалине пограничники пресекли деятельность двух преступных групп: одна добывала осетровых и лососевых рыб, другая занималась их сбытом. Крупный подпольный цех по переработке этой продукции обнаружили в селе Москальво.
01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.
Китайская сторона подтвердила, что актуализирует списки российских производителей рыбной муки, когда получит результаты июньской инспекции, сообщили в Россельхознадзоре. Обсуждались и другие вопросы поставок продукции из водных биоресурсов.
Улучшить показатели рыбной отрасли Республики Саха (Якутии) позволит решение вопросов логистики и восстановление ледникового хозяйства на промысловых участках, считают в правительстве региона.
Правительство внесло изменения в список районов и видов водных биоресурсов, для которых допускается осуществлять производство продукции на судах и перегрузку в ходе прибрежного рыболовства. Перечень дополнили по Южно-Курильской зоне.
Новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подготовлен лучшими специалистами пяти стран и поможет защитить потребителя от небезопасной продукции, считают в Евразийской экономической комиссии.
В рамках выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech в Москве 11 сентября состоится международная конференция по аквакультуре.
Власти Карелии обсудили с представителями рыбодобывающих предприятий вопросы переработки на территории республики водорослей и других объектов прибрежного рыболовства.
Минсельхоз установил суточные нормы добычи для любительской рыбалки в Западно-Сибирском бассейне. Это лимиты для лова в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском, Красноярском краях, Тыве и Хакасии.
Правительство Камчатского края и корейская Ассоциация рыболовецких кооперативов «Сухёп» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области рыболовства.
За первое полугодие в России произведено 2,65 млн тонн продукции рыбопереработки, что на 4,3% выше уровня 2016 г. Показатели растут на фоне увеличения уловов и объемов выращивания товарной рыбы и морепродуктов.