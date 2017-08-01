01 августа 2017 года

Россия и Китай продолжают «осетровое» сотрудничество

Российская и китайская делегации выпустили в пограничные воды Амура калугу и амурского осетра. Всего в этом году в реку планируется переселить 400 тыс. экземпляров молоди ценных рыб.

Выпуск состоялся в соответствии с протоколом 26-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства, 29 июля в районе выпущено 150 тыс. штук молоди амурского осетра и 50 тыс. штук молоди калуги, а также 100 взрослых осетров.

Российская делегация посетила осетровый рыбоводный завод в городе Фуюань. Специалисты двух стран обменялись опытом работы и сведениями об объемах выпуска молоди осетровых в Амур за 2016 и 2017 гг.

По данным специалистов КНР, всего в этом году в пограничные воды реки планируется переселить 400 тыс. штук молоди осетровых.

Совместный выпуск молоди на российской стороне с Владимировского осетрового рыбоводного завода ФГБУ «Амуррыбвод» проведут 9 августа.

Fishnews