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26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства во Владивостоке. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия и Китай договорились о взаимодействии в рыбном секторе

Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений, организацию поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций в аквакультуру.

В течении нескольких дней на базе Дальрыбтвуза представители органов власти, бизнеса, науки России и Китая обсуждали актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

В прошлом году на сессии в Шэньчжэне были достигнуты серьезные договоренности. На этот раз стороны заострили внимание на том, что уже удалось реализовать.

О борьбе с браконьерством

Как сообщил Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства, представитель РФ в смешанной комиссии Василий Соколов, текущая повестка была крайне насыщенной. «Мы предоставили китайской стороне довольно обширный материал по нарушениям правил рыболовства, который мы собирали совместно с органами рыбоохраны, Пограничной службой ФСБ РФ, территориальными управлениями Росрыболовства, а также российскими рыбопромышленниками. Наши коллеги довольно оперативно провели разбирательства по части эпизодов, по другим - обещали рассмотреть в ближайшее время», - рассказа глава российской делегации. Он еще раз выразил признательность китайской стороне за те усилия, которые она прилагают в рамках борьбы с ННН-промыслом.

Говоря о реализации одноименного соглашения, Василий Соколов назвал «прорывом» достигнутую на сессии договоренность сторон в оперативном режиме обмениваться друг с другом данными. «Мы обменялись списком ответственных лиц, прописали адреса, на которые будет идти информация, плюс договорились о том, что мы откроем китайской стороне свой реестр, где наши зарубежные коллеги смогут проследить легальность продукции, поставляемой из России в Северную Корею», - озвучил подробности замглавы ФАР. Напомним, нелегальная продукция из РФ проходит в Северной Корее своеобразную «очистку»: именно там она получает сертификат легальности, с которым ей открыта дорога на китайский рынок.

«Мы договорились о том, что откроем нашим коллегам возможность отслеживать информацию через наши системы, а также откроем данные по «подфлажникам» (когда у нас появляются сведения, что они заходят в китайские порты с продукцией возможно российского происхождения). Таким образом, мы прописали и отработали очень важный механизм и надеемся, что к нашей следующей встрече сможем существенно улучшить ситуацию в части борьбы с ННН-промыслом», - сообщил глава российской делегации.

Впрочем, он добавил, что даже в рамках текущих договоренностей стороны значительно продвинулись в борьбе с браконьерством. Так, благодаря вовремя предоставленным китайской стороне данным, удалось прекратить выгрузку с браконьерских судов краба и рыбы.

Другим важным вопросом стала реализация соглашения от 27 мая 1994 г. о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури. Василий Соколов рассказал, что российская сторона представила китайским коллегам оперативные данные по осетровым и сейчас эта информация отрабатывается. «Однако уже ясно, что частично наши опасения не были подтверждены: в продажу шла рыба из сектора аквакультуры. В других случаях идут разбирательства и до июля текущего года китайские коллеги представят полную информацию. Помимо этого, они уже провели разбирательства в отношении китайских рыбаков на реке Амур, в частности, по использованию отравляющих веществ. Нарушители были привлечены к ответственности», - прокомментировал собеседник Fishnews.

Обсуждая работу китайских судов в исключительной экономзоне РФ, стороны констатировали, что иностранные коллеги не нарушали правил, практически освоили выделяемый ресурс, полностью перечисли деньги и продолжают в рамках достигнутых договоренностей выплачивать штрафы и пени, которые долгие годы «висели» без уплаты (задолженности 2004 г.). «Мы в очередной раз озвучили информацию о том, что Охотское море «закрыто» для иностранных судов, а в Беринговом море мы установили объем для вылова на уровне прошлого года», - сказал Василий Соколов.

О поставках, исследованиях и инвестициях

Представители российской стороны довели до зарубежных коллег информацию, что часть судов - российских производителей рыбной муки и рыбьего жира - не могут лицензироваться для поставок продукции в КНР. Проблема состоит в том, что некоторые документы, которые требует китайская сторона, наши предприятия предоставить не могут. По словам Василия Соколова, китайская сторона согласилась скорректировать свои требования с учетом представленных Россией пояснений. Он отметил, что наши суда пока что будут проверять. Но после единой фактической проверки производители смогут свободно работать на рынке.

Также на сессии стороны согласовали программу по изучению осетровых. В частности, российская сторона еще раз подтвердила, что из-за депрессивного состояния ресурсной базы коммерческий вылов по-прежнему запрещен.

Помимо этого, стороны поговорили об инвестиционном взаимодействии, в частности, в секторе аквакультуры. Китайским коллегам была озвучена информация по новациям в законодательстве, о проведении аукционов и т.д. «Мы сообщили коллегам, каким образом им необходимо действовать, если они намерены инвестировать в этот сектор. В частности, им придется регистрировать предприятия на территории РФ и уже в дальнейшем осуществлять деятельность в установленном порядке. Также мы предупредили, что по поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева работа по распределению участков будет завершена в течение двух лет. Поэтому если у наших коллег есть желание инвестировать и работать, то это надо делать сейчас», - отметил глава российской делегации.

Стороны обсудили изменения в Каталог видов продукции водных промыслов и стран, получивших санитарно-карантинное разрешение на ввоз продукции в КНР или уже осуществляющих торговлю с Китаем. Наши промышленники из-за отсутствия некоторых видов рыб в этом каталоге не могли поставлять продукцию на рынок КНР.

«В целом обсуждение можно назвать конструктивным. Да, были сложные моменты по ННН-промыслу, по Амуру и Уссури, но нам удалось договориться. Формулировки, которые занесены в протокол, нас полностью устраивают. Китайскую сторону, судя по всему, тоже», - заключил Василий Соколов.

Fishnews

  • 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства во Владивостоке. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • В центре – заместитель руководителя Росрыболовства, представитель РФ в смешанной комиссии Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы ФАР
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