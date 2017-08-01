01 августа 2017 года

Китай пообещал обновить список поставщиков рыбной муки

Китайская сторона подтвердила, что актуализирует списки российских производителей рыбной муки, когда получит результаты июньской инспекции, сообщили в Россельхознадзоре. Обсуждались и другие вопросы поставок продукции из водных биоресурсов.

Представители Россельхознадзора приняли участие в консультациях по снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах между Россией и КНР. Мероприятия проходили 30-31 июля в Пекине.

По инициативе российского ведомства была проведена отдельная встреча с представителями Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ), целиком посвященная вопросам взаимного доступа продукции.

Участники переговоров обсудили и тему экспорта в Китай продукции из водных биоресурсов. В июне прошла инспекция российских предприятий по производству рыбной муки. Китайская сторона подтвердила, что, исходя из результатов этой проверки, AQSIQ обновит на своем сайте списки производителей – это должно произойти после получения актуализированной информации. Российская сторона поблагодарила коллег из КНР за обновление Реестра российских предприятий по производству живых водных животных.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, российское ведомство выразило серьезную обеспокоенность по поводу задержания российской рыбопродукции в портах КНР. Причина – несвоевременное обновление актуализированных списков российских инспекторов, сертифицирующих продукцию на экспорт в Китай. Китайские коллеги заверили российскую сторону, что обновят соответствующую информацию на сайте AQSIQ. Чтобы избежать повторения, стороны договорились оперативно решать такие вопросы в рабочем порядке.

Fishnews