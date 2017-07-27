27 июля 2017 года

Китай обновил списки российских рыбных экспортеров

Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.

Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) реализовало договоренности, достигнутые в ходе заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции, прошедшего в июне 2017 г. в Нинбо (КНР). Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.

Списки размещены на официальных сайтах ФГБУ «Нацрыббезопасность» и компетентного ведомства КНР – Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA).

Последнее обновление списков по рыбопродукции было в марте 2016 г., т.е. больше года они не актуализировались. Как сообщила Fishnews заместитель директора ФГБУ «Нацрыббезопасность» Ольга Денисюк, вопрос о задержке очередного обновления поднимался на рабочих встречах с китайскими коллегами, замечания были учтены. «Правда, обновление списков китайская сторона произвела на основе не самой последней нашей информации, а по информации от апреля 2017 года. Но это тоже прогресс», - отметила представитель учреждения.

Положительных результатов удалось достичь в том числе благодаря содействию, которое оказывали Россельхознадзору сотрудники Посольства России в Китае и представитель Росрыболовства в КНР.

Сразу после официального опубликования списков они считаются актуальными, что позволяет российским предприятиям работать на экспорт. В ближайшее время Россельхознадзор также направит китайской стороне дополнительную информацию для исправления незначительных, технических ошибок в списках, добавила Ольга Денисюк.

Также продолжается работа над списками российских поставщиков в Китай рыбной муки и рыбьего жира. Напомним, инспекторы из КНР в июне провели проверки предприятий в Приморье и на Камчатке.

Fishnews