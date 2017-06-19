19 июня 2017 года

Китайцы оценили российский контроль рыбного экспорта

Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.

Инспекция сотрудников Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) российских предприятий и судов — производителей кормовой рыбной муки и рыбного жира завершилась 16 июня.

В ходе поездки китайские специалисты посетили приморские и камчатские предприятия и суда, производящие муку и жир, а также лаборатории Россельхознадзора, контролирующие качество и безопасность экспортируемой продукции. Предварительные итоги инспекции подвели на заключительном совещании 16 июня во Владивостоке.

По оценке инспекторов AQSIQ, Россельхознадзор способен обеспечить должный уровень контроля за безопасностью экспортируемых в Китай рыбной муки и рыбьего жира в соответствии со стандартами этой страны, сообщили в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства. Изменения в списках поставщиков будут опубликованы на официальном сайте AQSIQ в течение месяца.

«Главный результат для нас: сотрудничество будет продолжено, - рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. - Конечно, за такой период инспекторы не успели вынести определения по всем заявленным рыбоперерабатывающим предприятиям и судам, поэтому они увезли с собой компакт-диски с описанием процесса изготовления продукции. Китайские специалисты также остались удовлетворены российским контролем качества продукции. Были высказаны небольшие пожелания, которые несложно будет реализовать. Достигнута договоренность, что процесс инспектирования будет длящимся, то есть в ходе дальнейших переговоров по телефону и переписке список наших экспортеров будет обновлен».

Fishnews