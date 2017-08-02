02 августа 2017 года

«Рыбные» штрафы для дагестанской ГЭС признали законными

Западно-Каспийское теруправление Росрыболовства сообщило об очередной победе в суде над ПАО «РусГидро». По информации территориального органа, законными признаны штрафы, наложенные на энергетиков за ущерб водным биоресурсам от Гоцатлинской ГЭС в Дагестане.

Кировский райсуд Махачкалы оставил в силе постановления теруправления о привлечении ПАО «РусГидро» к административной ответственности по части 1 статьи 8.42 (нарушение специального режима хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе), статьям 8.38 (нарушение правил охраны водных биоресурсов) и 8.33 (нарушение правил охраны среды обитания водных биоресурсов) КоАП РФ. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Западно-Каспийского ТУ Росрыболовства.

В декабре прошлого года теруправление трижды оштрафовало ПАО «РусГидро». Штраф в 400 тыс. рублей был наложен за эксплуатацию Гоцатлинской ГЭС без согласования с органом рыбоохраны. На 200 тыс. рублей оштрафовали гидроэлектростанцию за эксплуатацию водозаборных и перекачивающих сооружений без рыбозащитных устройств. По данным теруправления, это нарушение повлекло массовую гибель рыбы и других водных животных, а также уничтожение кормовых запасов реки Аварское Койсу. И, наконец, штраф в 15 тыс. рублей был наложен за препятствие нерестовой миграции рыб, так как ГЭС не оборудована рыбоходными каналами (это ведет к прекращению естественного воспроизводства на реке Аварское Койсу).

Напомним, стороны уже судились из-за выписанных штрафов. Арбитражный суд Республики Дагестан признал законность двух постановлений о штрафах на 200 тыс. и 15 тыс. рублей.

Fishnews