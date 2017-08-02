02 августа 2017 года

Подходы лосося на Сахалин остаются скромными

К началу августа дальневосточные рыбаки добыли более 194,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 22,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2015 г. Уловы в Сахалинской области при этом составляют 7,3 тыс. тонн.

Данные о ходе промысла лососевых были представлены на заседании штаба путины, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Уловы красной рыбы в Камчатском крае достигли 175 тыс. тонн, что на 34% выше уровня 2015 г. В других регионах результаты намного более скромные. В Магаданской области освоено 3,6 тыс. тонн, что ниже показателя аналогичного, нечетного, года на 8,4%. В Сахалинской области объем вылова составил всего 7,3 тыс. тонн.

Подходы к берегам Сахалина, как и прогнозировалось, значительно слабее, чем в предыдущие годы, что требует введения дополнительных ограничений, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В Хабаровском крае освоено 7,9 тыс. тонн. В Приморье путина на старте – добыто 0,46 тонны.

Директор КамчатНИРО Нина Шпигальская рассказала, что научно-исследовательские работы по оценке подходов и заполнению нерестилищ проходят в плановом режиме. На восточном побережье исследования охватывают реки Пахачи, Вывенка, Тымлат, Ука, Кичига, Хайлюля, Камчатка, Жупанова, Авача, Паратунка и озеро Азабачье. Продолжается сбор материалов из наиболее значимых водотоков западного побережья полуострова.

В связи с хорошими подходами горбуши на заседании 27 июля бюро Отраслевого совета по промысловому прогнозированию рассмотрело и приняло корректировку рекомендованного вылова горбуши в Карагинской подзоне: объем, разрешенный к освоению, увеличили с 123,7 тыс. тонн до 165,7 тыс. тонн.

Проведена авиасъемка нерестилищ ранней нерки в бассейне реки Камчатка. Обследование показало достаточный, за исключением бассейна озера Азабачье, уровень заполнения нерестилищ. В бассейне реки Еловка учтено 260 тыс. особей тихоокеанских лососей, вместе с другими притоками среднего и верхнего течения реки заход производителей ранней нерки оценивается в 300 тыс. особей.

Петр Савчук поручил следить за ситуацией на холодильниках

Приморское теруправление Росрыболовства отчиталось о работе транспортно-логистического узла. Холодильники Приморского края загружены на 42,7%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы оценивается на уровне прошлого года –11 рублей за 1 кг. По состоянию на 31 июля из Владивостока в западные районы отправлено 64 ускоренных поезда с рыбопродукцией (в аналогичный период 2016 г. – 40 поездов).

Петр Савчук отметил, что территориальным управлениям необходимо усилить контроль за загруженностью холодильных мощностей и систематичностью отправки рыбных грузов.

«В августе традиционно ожидаем подхода в порты большого количества транспортов с рыбопродукцией, необходимо отслеживать ситуацию с заполняемостью холодильников, в первую очередь это касается Приморского теруправления. Вопросы отгрузки и транспортировки продукции должны быть на постоянном контроле – необходимо избежать резких скачков цен на рыбу. Своевременно реагируйте, чтобы мы в рамках рабочей группы с ОАО «РЖД» могли, как и в прошлом году, оперативно регулировать этот процесс», – подчеркнул замглавы Росрыболовства.

Fishnews