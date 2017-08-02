02 августа 2017 года

Рыбный форум приглашает к международному диалогу

В международном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге примут участие крупные производители оборудования из Исландии, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Китая, Японии и ряда других стран.

На площадке Международного рыбопромышленного форума, который с 14 по 16 сентября пройдет в Санкт-Петербурге, и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo) ожидается широкое присутствие представителей иностранных деловых кругов и официальных лиц. Организатором мероприятий выступает Росрыболовство, операторами – фонд «Росконгресс» и Expo Solution Group.

Участие в выставке уже подтвердили ведущие компании из Исландии (Optimar KAPP, Marel, Skaginn 3x), Германии (VMF Partnership), Дании (Eurofish, Carsoe AS), Норвегии (Optimar, Simrad), Китая (Nantong Square Cold Chain Equipment Co.), Японии (Yanmar), Испании (Satlink), Латвии (Proalifing), Нидерландов (Damen) и других стран. В выставочных павильонах посетители смогут увидеть передовые технологии и последние новинки оборудования для рыбной промышленности.

На форуме Россия выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии и смежных отраслей экономики. Приглашения принять участие в глобальном диалоге направлены представителям более 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. На форум приедут руководители профильных министерств Норвегии и Кипра, предварительное согласие получено от Марокко и Фарерских островов.

Как сообщили Fishnews в оргкомитете мероприятия, в деловую программу форума включен еще один – уже пятый – круглый стол на тему «Борьба с потерями продовольствия в российском рыбопромышленном комплексе». Его участники обсудят возможности модернизации рыбоперерабатывающих производств, внедрение новых технологий переработки для уменьшения количества рыбных отходов, а также меры по предотвращению излишних потерь рыбной продукции по всей товаропроводящей цепи, включая вылов, хранение, переработку, транспортировку и реализацию в торговых сетях.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что одной из задач, стоящих перед ведущими рыболовными державами, является обеспечение продовольственной безопасности при сохранении биоразнообразия Мирового океана. «Решить ее можно только путем открытого диалога и совместных действий государства и бизнеса, действий компромиссных и при этом взаимовыгодных», – отметил глава ведомства, выразив надежду, что форум поможет выработать полезные практические рекомендации для международных организаций.

Fishnews