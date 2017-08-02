02 августа 2017 года

Критерии рыбохозяйственных водоемов определит правительство

С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 225 «О внесении изменений в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подписал президент Владимир Путин. Документ вступит в силу 1 января 2019 г.

Изменения направлены на совершенствование правового регулирования отношений в сфере водоснабжения и водоотведения и регламентирует отношения между организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, и их абонентами. Закон устанавливает новые подходы к нормированию в сфере водоотведения, исчислению и взиманию платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод.

Так, федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» дополняется новой главой 51 «Регулирование сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения». Также вводятся новые понятия: «локальное очистное сооружение или устройство», «нормативы водоотведения по составу сточных вод», «централизованная система водоотведения поселения, городского округа».

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» приводится в соответствие с новыми требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды. В частности, признается утратившей силу глава 5 «Обеспечение охраны окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения». Также вносятся соответствующие изменения в ФЗ «Об охране окружающей среды». Вводится новая статья 781, устанавливающая особенности возмещения вреда окружающей среде при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты через централизованные системы водоотведения поселений и городских округов.

Также вносятся изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Как сообщает корреспондент Fishnews, часть 3 статьи 17 этого закона будет выглядеть так: «Критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения, порядок определения категорий водных объектов рыбохозяйственного значения устанавливаются Правительством Российской Федерации».

Пока в законе прописано, что к водным объектам рыбохозяйственного значения относятся водные объекты, которые используются или могут быть использованы для добычи водных биоресурсов. Категории таких водных объектов и особенности вылова в них определяет федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства (то есть Росрыболовство).

Поправки вносятся и в Водный кодекс РФ. В частности, отменяется запрет на сброс сточных вод в водные объекты, расположенные в границах рыбоохранных зон.

Fishnews