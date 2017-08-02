Власти Карелии установили нормы для расчета ущерба от незаконной рыбалки

02 августа 2017 года
С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.
Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.
01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.
Улучшить показатели рыбной отрасли Республики Саха (Якутии) позволит решение вопросов логистики и восстановление ледникового хозяйства на промысловых участках, считают в правительстве региона.
Правительство внесло изменения в список районов и видов водных биоресурсов, для которых допускается осуществлять производство продукции на судах и перегрузку в ходе прибрежного рыболовства. Перечень дополнили по Южно-Курильской зоне.
Власти Карелии обсудили с представителями рыбодобывающих предприятий вопросы переработки на территории республики водорослей и других объектов прибрежного рыболовства.
02 августа 2017 года
Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.
В пригороде Владивостока пограничники обнаружили подпольный цех по переработке кукумарии в промышленных масштабах. На предприятии трудились 10 наемных рабочих.
С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.
Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.
В международном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге примут участие крупные производители оборудования из Исландии, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Китая, Японии и ряда других стран.
Следственные органы предъявили обвинение экс-руководителю Охотского территориального управления Росрыболовства Руслану Пенькову. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.
К началу августа дальневосточные рыбаки добыли более 194,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 22,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2015 г. Уловы в Сахалинской области при этом составляют 7,3 тыс. тонн.
Западно-Каспийское теруправление Росрыболовства сообщило об очередной победе в суде над ПАО «РусГидро». По информации территориального органа, законными признаны штрафы, наложенные на энергетиков за ущерб водным биоресурсам от Гоцатлинской ГЭС в Дагестане.
В Пермском крае на аукцион выставили 10 рыбоводных участков – три для индустриальной и два для пастбищной аквакультуры. Торги состоятся 4 сентября в Самаре.
01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.