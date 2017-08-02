02 августа 2017 года

Власти Карелии установили нормы для расчета ущерба от незаконной рыбалки

Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.

Напомним, что таксы для исчисления размера взыскания ущерба, причиненного в результате уничтожения, незаконного вылова или добычи водных биоресурсов, определены постановлением Правительства от 25 мая 1994 г. № 515. При этом региональным властям предоставлено право утверждать, исходя из местных условий, размеры платы для видов ВБР, которые не вошли в федеральный список.

Постановлением правительства Республики Карелия от 1 августа 2017 г. № 269 установлены такие нормы для применения в регионе. Документ вступит в силу 13 августа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, дороже всего оценили налима – 600 рублей. Такса по язю и синцу – 200 рублей. По карасю, плотве, густере, красноперке – 60 рублей. Для подсчета ущерба при браконьерском лове пресноводной жилой формы корюшки, пресноводного ерша будет использоваться сумма 40 рублей. Уклеи и трехиглой колюшки – 34 рубля.

При уничтожении, незаконном вылове на территории государственных природных заповедников, нацпарков и их охранных зон ущерб должен исчисляться в 10-кратном размере таксы, на других особо охраняемых природных территориях – в двукратном.

За каждую самку с икрой ущерб рассчитывается в пятикратном размере.

Fishnews