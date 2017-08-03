Андрей Коваленко стал бизнес-омбудсменом по рыбе

03 августа 2017 года
Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.
02 августа 2017 года
Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.
В Пермском крае на аукцион выставили 10 рыбоводных участков – три для индустриальной и два для пастбищной аквакультуры. Торги состоятся 4 сентября в Самаре.
01 августа 2017 года
Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.
Новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подготовлен лучшими специалистами пяти стран и поможет защитить потребителя от небезопасной продукции, считают в Евразийской экономической комиссии.
В рамках выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech в Москве 11 сентября состоится международная конференция по аквакультуре.
03 августа 2017 года
Минсельхоз утвердил порядок включения биоресурсов в перечень видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, а также исключения из этого списка.
Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.
Говорить о закрытии промысла летней кеты на Амуре сейчас преждевременно, отметили в Хабаровском филиале ТИНРО-Центра. В ближайшее время специалисты института должны оценить ситуацию на нерестовых реках.
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ, который должен устранить проблемы в работе региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб.
Специалисты ТИНРО-Центра озвучили предложения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По мнению ученых, нужно внести изменения по паразитарной безопасности, диоксинам и мышьяку.
Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.
02 августа 2017 года
Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.
Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.
В пригороде Владивостока пограничники обнаружили подпольный цех по переработке кукумарии в промышленных масштабах. На предприятии трудились 10 наемных рабочих.
С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.