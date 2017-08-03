Новости
Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей КОВАЛЕНКО

Андрей Коваленко стал бизнес-омбудсменом по рыбе

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 2 августа утвердил список общественных представителей уполномоченного по различным направлениям. Вопросы защиты прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры закреплены за Андреем Коваленко.

Андрей Сергеевич Коваленко с 2014 г. является бизнесом-омбудсменом в Сахалинской области. Ранее работал в различных рыбопромышленных компаниях, возглавлял Ассоциацию лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области (АЛРЗ).

Бизнес-омбудсмен по вопросам рыболовства и аквакультуры определен впервые. «Думаю, новый статус позволит мне более оперативно и эффективно решать многие вопросы, волнующие бизнес в области рыболовства и аквакультуры. В том числе добиваться совершенствования правовой базы», – заявил Fishnews Андрей Коваленко.

Теперь предприниматели из разных регионов могут обращаться к общественному представителю, чтобы защитить свои права в сфере рыбного хозяйства.

Бизнес-омбудсмен отметил, что уже сейчас налажена плотная работа с коллегами-уполномоченными в других регионах, с отраслевыми ассоциациями – ВАРПЭ, Росрыбхозом, региональными объединениями.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураварпэ

Похожие новости

03 августа 2017 года

Рыбоводов Подмосковья нацеливают на новые объекты

Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.

02 августа 2017 года

Экологи призывают Китай ловить меньше молоди

Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.

Прикамье приготовило пруды для рыбоводов

В Пермском крае на аукцион выставили 10 рыбоводных участков – три для индустриальной и два для пастбищной аквакультуры. Торги состоятся 4 сентября в Самаре.

01 августа 2017 года

Рыбоводы смогут получить льготные кредиты

Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.

ЕЭК рассчитывает на пользу «рыбного» техрегламента

Новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подготовлен лучшими специалистами пяти стран и поможет защитить потребителя от небезопасной продукции, считают в Евразийской экономической комиссии.

Регулирование аквакультуры обсудят на Fishtech

В рамках выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech в Москве 11 сентября состоится международная конференция по аквакультуре.

Лента новостей

03 августа 2017 года

Рыба и морепродукты получили правила перевода в ОДУ

Минсельхоз утвердил порядок включения биоресурсов в перечень видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, а также исключения из этого списка.

Рыбоводов Подмосковья нацеливают на новые объекты

Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.

Кета на Амуре идет медленно, но верно

Говорить о закрытии промысла летней кеты на Амуре сейчас преждевременно, отметили в Хабаровском филиале ТИНРО-Центра. В ближайшее время специалисты института должны оценить ситуацию на нерестовых реках.

Минсельхоз изменил правила работы комиссий по анадромным

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ, который должен устранить проблемы в работе региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб.

ТИНРО предлагает подправить «рыбный» техрегламент

Специалисты ТИНРО-Центра озвучили предложения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По мнению ученых, нужно внести изменения по паразитарной безопасности, диоксинам и мышьяку.

Российский вылов приближается к трем миллионам

Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.

02 августа 2017 года

Власти Карелии установили нормы для расчета ущерба от незаконной рыбалки

Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.

Ученые рассказали, где ждать сайру и иваси

Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.

Нелегальное производство удивило размахом и чистотой

В пригороде Владивостока пограничники обнаружили подпольный цех по переработке кукумарии в промышленных масштабах. На предприятии трудились 10 наемных рабочих.

Критерии рыбохозяйственных водоемов определит правительство

С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Все материалы

Крупным планом

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.