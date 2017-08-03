03 августа 2017 года

Андрей Коваленко стал бизнес-омбудсменом по рыбе

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 2 августа утвердил список общественных представителей уполномоченного по различным направлениям. Вопросы защиты прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры закреплены за Андреем Коваленко.

Андрей Сергеевич Коваленко с 2014 г. является бизнесом-омбудсменом в Сахалинской области. Ранее работал в различных рыбопромышленных компаниях, возглавлял Ассоциацию лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области (АЛРЗ).

Бизнес-омбудсмен по вопросам рыболовства и аквакультуры определен впервые. «Думаю, новый статус позволит мне более оперативно и эффективно решать многие вопросы, волнующие бизнес в области рыболовства и аквакультуры. В том числе добиваться совершенствования правовой базы», – заявил Fishnews Андрей Коваленко.

Теперь предприниматели из разных регионов могут обращаться к общественному представителю, чтобы защитить свои права в сфере рыбного хозяйства.

Бизнес-омбудсмен отметил, что уже сейчас налажена плотная работа с коллегами-уполномоченными в других регионах, с отраслевыми ассоциациями – ВАРПЭ, Росрыбхозом, региональными объединениями.

Fishnews