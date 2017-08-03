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Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Николай Власов: Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Совсем скоро – меньше чем через полгода – в России будет введена обязательная электронная ветсертификация. Компаниям нужно тренироваться работать с системой, включаться в процесс, порекомендовал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

Для запуска системы электронной ветеринарной сертификации критически важно, чтобы был готов ее оператор – Россельхознадзор, и были готовы ветслужбы субъектов Федерации, отметил заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов в интервью Fishnews.

По готовности региональных ветеринарных служб картина очень разная. «Позитивная динамика есть, но не такая, как нам бы хотелось. Некоторые не готовы начисто, Ингушетия например», – рассказал замглавы федеральной службы. Сам Россельхознадзор, по словам Николая Власова, готов уже давно.

Что же касается рыбной отрасли, то, по мнению заместителя руководителя ведомства, переработчики к электронной ветсертификации в основном готовы, «у них проблем технического характера гораздо меньше, чем у рыбаков». «Рыбодобытчики готовы в меньшей степени. Плюс в том, что рыба, если говорить о морском промысле, один из самых безопасных видов сырья. То есть проблем больших нет», – считает Николай Власов.

«У нас есть компании, которые были готовы работать с системой и два, и три года назад. И даже демонстрировали это практически. А есть те, кто и сейчас не готовится. Дальше будем смотреть, во что это все выльется», – добавил замглавы федеральной службы.

Он подчеркнул, что надо тренироваться работать с системой, включаться в процесс, пока требования по электронной сертификации еще не вступили в полную законную силу. «Сейчас любая компания, которая начинает оформлять электронные ветеринарно-сопроводительные документы, даже за ошибки в них не понесет такой уже ответственности суровой, потому что пока это добровольно. И правильное решение – именно сейчас работать. Компании, которые это делают, к 1 января будут готовы. Другим можно только посочувствовать, потому что потом все будет со штрафными санкциями», – сказал заместитель руководителя Россельхознадзора.

Отвечая на вопрос о подготовке, он отметил, что по рыбопромысловым судам и учиться особенно не понадобится. «Необходимо просто написать письмо в Россельхознадзор и начать работать. Ничего нового не потребуется по рыболовецкому флоту. Наша система интегрирована с системой Росрыболовства, все данные мы получаем оттуда», – заявил Николай Власов.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: росрыболовствороссельхознадзор

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