Совсем скоро – меньше чем через полгода – в России будет введена обязательная электронная ветеринарная сертификация: ветеринарно-сопроводительные документы нужно будет получать через специальную государственную информационную систему. Времени осталось немного, но вопросов у рыбного бизнеса по-прежнему хватает. Как в Россельхознадзоре оценивают готовность отрасли к электронной ветсертификации, сформирована ли законодательная база, какие шаги стоит предпринять компаниям – на эти и другие вопросы Fishnews ответил заместитель руководителя ведомства Николай Власов .

Интервью замглавы федеральной службы дал в перерыве масштабной конференции, которую ВАРПЭ и областная ассоциация рыбаков организовали на Сахалине, чтобы бизнес и регуляторы могли обсудить техрегламент ЕАЭС о безопасности рыбы и ветеринарную сертификацию.

ПОМОЖЕТ ТРЕНИРОВКА

– Николай Анатольевич, все ближе переход на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Как вы считаете, насколько госструктуры готовы к изменениям?

– За всех сказать не могу: дело в том, что электронной сертификацией будут пользоваться очень многие структуры. Часть из них готова, часть – нет. Для запуска системы критически важно, чтобы был готов ее оператор – Россельхознадзор, и чтобы были готовы ветеринарные службы субъектов РФ. Потому что на первых порах основную работу придется выполнять им. У нас (на сайте Россельхознадзора – прим. ред.) ежемесячно публикуются данные по готовности различных ветслужб. Ну а мы готовы давно, системой «Меркурий» пользуемся с 2009 года.

– А что можно сказать о готовности региональных ветслужб?

– Очень разная картина. Позитивная динамика есть, но не такая, как нам бы хотелось. Некоторые не готовы начисто, Ингушетия например.

– Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая недавно в Совете Федерации, как раз и сказал, что нужно жесткий сигнал дать регионам, чтобы они поактивней готовились.

– Уже каких только сигналов не давали! Надо понимать, что если кто-то не готовится к электронной сертификации, значит, там есть конкретный интерес, чтобы не заниматься этой работой. Просто так ничего в жизни не бывает.

– Практически все подзаконные акты уже вышли?

– Единственный документ, которого не хватает, это порядок аттестации негосударственных ветеринарных врачей (которые получат возможность оформлять ветеринарно-сопроводительные документы – прим. ред.). Он уже готов, согласован, насколько я знаю, со всеми ведомствами. Все остальное – больше дополнительные документы.

– Как вы оцениваете подготовку к электронной ветсертификации предприятий в сфере добычи водных биоресурсов, их переработки?

– Я думаю, переработчики в основном готовы, у них проблем технического характера гораздо меньше, чем у рыбаков. Рыбодобытчики готовы в меньшей степени. Плюс в том, что рыба, если говорить о морском промысле, один из самых безопасных видов сырья. То есть проблем больших нет.

У нас есть компании, которые были готовы работать с системой и два, и три года назад. И даже демонстрировали это практически. А есть те, кто и сейчас не готовится. Дальше будем смотреть, во что это все выльется.

– Можно услышать рекомендации от вас, как заместителя руководителя федеральной службы: на что нужно бизнесу сделать сейчас упор?

– Надо тренироваться работать с системой, включаться в процесс, пока требования по электронной сертификации еще не вступили в полную законную силу. Сейчас любая компания, которая начинает оформлять электронные ветеринарно-сопроводительные документы, даже за ошибки в них не понесет такой уже ответственности суровой, потому что пока это добровольно. И правильное решение – именно сейчас работать. Компании, которые это делают, к 1 января будут готовы. Другим можно только посочувствовать, потому что потом все будет со штрафными санкциями.

– На конференции в Южно-Сахалинске вы упомянули тему обучения. Мы были на одном из таких занятий во Владивостоке – семинары для предприятий рыбной отрасли организовало территориальное управление Россельхознадзора.

– Первичные знания наши теруправления дать могут. Но напомню, что они работают не с тем интерфейсом, которым должны пользоваться хозяйствующие субъекты и ветеринарные службы регионов. Однако это обучение возможно. Мы и вебинары проводим, можно и выездное обучение организовать. Но как-то особо не видно организаторов этого процесса – здесь, по Дальнему Востоку. Среди федеральных округов он самый отсталый в этом отношении. Даже Северо-Кавказский округ в целом лучше подготовлен, хотя там тоже проблем и сложностей достаточно много.

– То есть нужно учиться, подавать заявки, получать соответствующие права доступа и работать в системе «Меркурий»?

– По рыбопромысловым судам и учиться особенно не надо. Необходимо просто написать письмо в Россельхознадзор и начать работать. Ничего нового не потребуется по рыболовецкому флоту. Наша система интегрирована с системой Росрыболовства, все данные мы получаем оттуда.

В ОСНОВЕ – ОБМЕН ДАННЫМИ

-– На совместном совещании с Росрыболовством озвучивалась проблема работы системы, когда из улова на судне производится продукция. Этот вопрос решился?

– Пока не решился. С выловом, с сертификацией уловов у нас проблем сейчас нет, работа по судовым суточным донесениям идет вполне удовлетворительно. Тысячи сертификатов оформляются на уловы, без ошибок и сбоев.

Однако при перегрузке рыбы на другие суда из-за того, что их нет в системе, оформить электронный сертификат невозможно. Мы пытаемся сделать сервис, чтобы без участия хозяйствующих субъектов данные об этих судах подгружались из международной базы. Если этого сделать не удастся, значит, каждый рыбак должен позаботиться о том, чтобы внести в систему информацию о транспортах. Это возможно сделать. Любая компания может направить нам запрос, ей будет предоставлено право вносить в реестр информационной системы «Цербер» данные по тем судам или предприятиям, которые есть у нее и ее контрагентов.

Вторая проблема связана с переработкой. Пока нет конкретного отображения этого процесса в системе. Но тут, я думаю, вопрос полностью решится с введением электронного промыслового журнала, который учитывает эти особенности. Его наши коллеги вот-вот запустят. Уже сейчас, насколько я понял, любая компания может в экспериментальном порядке подключиться к ЭПЖ.

– Ранее предлагалось сдвинуть переход на обязательную электронную ветсертификацию для товаров, на которые ВСД прежде не оформлялись.

– Мы такое предложение действительно делали. Постоянно ведем мониторинг рынка, субъектов, которые осуществляют перемещение товаров, и видим, что степень готовности, особенно у мелких форм хозяйствования, очень низкая. Поэтому мы предложили перенести переход на год, то есть до 1 января 2019-го.

Сейчас анализ показал, что нет четкой положительной динамики в подготовке по этому сектору. Возьмем, допустим, магазины шаговой доступности – должны гасить ветеринарные сертификаты. Но количество тех из них, кто работает, в системе не растет. Получается, перенос бессмысленный: к концу 2018 года мы получим ту же картинку, что имеем сегодня.

Решение о переносе принимаем не мы, предложение наше ведомство сделало, мы от него не отступили, будет ли оно принято законодателем – не знаю. Будет – значит будет.

– Если нет динамики, выход какой?

– Динамика положительная есть, как я уже говорил, но не такая, как нам бы хотелось. Дело, видимо, в том, что у нас всегда есть некий процент хозяйствующих субъектов, которые начинают учитывать требования действующего законодательства только тогда, когда имеют неприятности с этим законодательством. Не хотят исполнять добровольно – есть штрафные санкции. Что же делать? Или уговорить, или принудить – третьего не дано.

– Будет ли переиздан закон о ветеринарии? Одно время было очень много информации по этой теме. Сейчас все как-то затихло.

– Попытались выпустить новую версию закона, мы ее даже написали. Но у нас такая сложная система принятия нормативных актов, что переиздать весь закон целиком, в общем, сейчас не представляется возможным – в силу бесконечного количества споров, которые этот процесс сопровождают.

Поэтому идем по другому пути – вносим тематические поправки в закон. Например, по регионализации, по электронной ветсертификации. Думаю, так и пойдет – по пути эволюции. Для нас большая проблема, что в силу действий Минэкономразвития мы не можем сделать в законе глоссарий. Это создает расплывчатость терминов и определений, что неудобно и нам, надзорному органу, и хозяйствующим субъектам.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Август 2017 г.