04 августа 2017 года

Росрыболовство следит за переходом на электронную ветсертификацию

Территориальные управления Росрыболовства доложили о том, как проходит подготовка к обязательной электронной ветеринарной сертификации: для оформления документов используются в том числе данные судовых суточных донесений.

Работа по внедрению новой формы отчетности в области ветеринарии обсуждалась на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник.

Замглавы ведомства напомнил, что с 1 января 2018 г. станет обязательным электронный формат ветсертификации, вступят в силу и другие изменения ветеринарного законодательства. Начальники территориальных управлений доложили о готовности к переходу на электронную форму отчетности. Так, в зоне ответственности Баренцево-Беломорского территориального управления обучение прошли 26 рыбопромышленных компаний, сейчас рыбаки переходят к тестированию системы. Аналогичная работа проводится и других регионах.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на данный момент реализована возможность автоматического оформления ветеринарных сертификатов на основе судовых суточных донесений (ССД), направляемых промысловыми судами в мониторинговые центры ведомства. Модуль подключается по заявкам предприятий, осуществляющих вылов и имеющих доступ во ФГИС «Меркурий».

«Новые правила отчетности вступят в силу менее чем через полгода и станут обязательными для всех. Необходимо активизировать работу по информированию рыбопромышленников, провести все тестовые испытания, выявить и устранить возможные проблемы заблаговременно, чтобы в декабре мы не услышали от рыбаков, что они не готовы работать по новой системе», – сказал Михаил Иваник.

Форум в Питере на подходе

Были также представлены результаты работы рыбоохраны, информация о выпусках в рамках компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания.

В завершение совещания заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук обратил внимание глав территориальных управлений на важность подготовки к Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут 14-16 сентября в Санкт-Петербурге.

«Отраслевое мероприятие такого масштаба, безусловно, проходит на территории нашей страны нечасто. Планируем, что в ходе работы форума будет принята разработанная Росрыболовством стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, ожидаются гости самого высокого уровня, как из России, так и из-за рубежа. Форум станет знаковым событием, смотром всей рыбопромышленной индустрии, поэтому все регионы Российской Федерации должны быть представлены на достойном уровне. Необходимо подойти к вопросу подготовки со всей ответственностью», – сказал Петр Савчук.

Fishnews