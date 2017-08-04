Андрей Крайний продолжит заниматься рыбалкой

04 августа 2017 года
На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.
В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия глава государства Владимир Путин поучаствовал в выпуске молоди омуля. В Байкал переселили около 50 тыс. рыбок.
По федеральному законодательству, для подготовки предложений региональные комиссии по анадромным могут формировать рабочие группы. На заседании 2 августа решение о ее создании приняла комиссия Сахалинской области.
В пресс-службе Росрыболовстве прокомментировали введение суточных норм вылова для рыбаков-любителей в различных рыбохозяйственных бассейнах страны.
Территориальные управления Росрыболовства доложили о том, как проходит подготовка к обязательной электронной ветеринарной сертификации: для оформления документов используются в том числе данные судовых суточных донесений.
03 августа 2017 года
Совсем скоро – меньше чем через полгода – в России будет введена обязательная электронная ветсертификация. Компаниям нужно тренироваться работать с системой, включаться в процесс, порекомендовал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
04 августа 2017 года
На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.
Идея перехода на электронные системы работы, снимающие излишние административные барьеры, положительная. Однако эти программы должны функционировать без сбоев и не создавать хозяйствующим субъектам проблемы, отмечает глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов.
В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия глава государства Владимир Путин поучаствовал в выпуске молоди омуля. В Байкал переселили около 50 тыс. рыбок.
По федеральному законодательству, для подготовки предложений региональные комиссии по анадромным могут формировать рабочие группы. На заседании 2 августа решение о ее создании приняла комиссия Сахалинской области.
В пресс-службе Росрыболовстве прокомментировали введение суточных норм вылова для рыбаков-любителей в различных рыбохозяйственных бассейнах страны.
Территориальные управления Росрыболовства доложили о том, как проходит подготовка к обязательной электронной ветеринарной сертификации: для оформления документов используются в том числе данные судовых суточных донесений.
Глава государства Владимир Путин поручил сократить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей и ограничить срок их проведения десятью сутками.
Заявки на обследование хозяйствующих субъектов, которые хотят поставлять свою продукцию за рубеж, нужно подавать через информационную систему «Цербер». Решение о проверке должно приниматься в течение календарного месяца.
Прогноз «Нагульная сельдь-2017» рассмотрели на ученом совете ТИНРО-Центра. На осенне-зимний период к вылову рекомендовано 292,4 тыс. тонн популярной у населения рыбы.
Программу по восстановлению экобаланса бухты Золотой Рог во Владивостоке планируют начать реализовывать в 2018 г. Специалисты уже провели комплексное обследование акватории и составили карту затонувших судов и других источников загрязнения.