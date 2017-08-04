04 августа 2017 года

Андрей Крайний продолжит заниматься рыбалкой

Бывший руководитель Росрыболовства Андрей Крайний избран председателем Федерации рыболовного спорта России. В своей программе он, в частности, предложил сосредоточиться на развитии инфраструктуры рыболовного туризма и лоббировании закона о спортивном и любительском рыболовстве.

Председателем Федерации рыболовного спорта России на конференции, состоявшейся в Москве 3 августа, избран Андрей Крайний, сообщает корреспондент Fishnews. Новый глава организации сосредоточит основное внимание на развитии детско-юношеского спорта, инфраструктуре рыболовного спорта, лоббировании закона о спортивном и любительском рыболовстве, развитии соревнований, в том числе Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка», и других вопросах.

Напомним, что Андрей Крайний с 2007 по январь 2014 г. возглавлял Федеральное агентство по рыболовству (в период его работы ведомство также носило название Госкомрыболовство). При нем был запущен Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка», а также принят в первом чтении резонансный закон о любительском рыболовстве.

Fishnews