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Премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил судостроительный завод «Море». Фото пресс-службы правительства

Премьер оценил перспективы крымских верфей

Проект стратегии развития рыбной отрасли предусматривает постройку для нужд Азово-Черноморского бассейна 18 современных рыбопромысловых судов. Логично, если они будут построены на предприятиях Крымского полуострова, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании у главы правительства.

Ситуация была «закритическая»

Состояние и перспективы организаций промышленности Республики Крым и Севастополя обсуждались на совещании, которое премьер Дмитрий Медведев провел в Феодосии, на судостроительном заводе «Море», сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

У крымских регионов – большой промышленный потенциал, отметил председатель правительства. «Например, Керчь, Севастополь и Феодосия считались всегда крупными центрами гражданского судостроения и судоремонта», – напомнил премьер-министр.

Однако в постсоветский период судостроения на полуострове практически не осталось. Другие виды промышленности также оказались не в лучшем состоянии,

«Сразу после возвращения полуострова в состав Российской Федерации мы начали исправлять ситуацию, занимаясь одновременно включением крымских предприятий в российскую юрисдикцию, определили важнейшие промышленные предприятия и, чтобы обеспечить их долгосрочную загрузку, за каждым закрепили стратегических партнеров», – сказал Дмитрий Медведев. Ситуация, по его словам, была «закритическая». Теперь же, отметил глава правительства, у заводов появились заказы и долгосрочные контракты.

Но несмотря на определенные успехи, остается много проблем, которые необходимо решать, заявил премьер. Это и изношенность материально-технической базы, и недостаточная загрузка мощностей, в том числе судостроительных предприятий Республики Крым, «хотя потребность велика, есть запрос от флота, от транспортных и пассажирских компаний, от рыбаков».

Ведущие предприятия судостроительной отрасли на полуострове – керченский завод «Залив», феодосийский завод «Море» и Севастопольский морской завод, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он рассказал, какие меры предприняты для развития производств. Например, о привлечении предприятий к крупным инфраструктурным проектам. Об определении стратегических партнеров: для «Моря» им стала компания «Пелла».

Главная проблема – что будет за перспективой 2020 – 2021 гг. «Эта загрузка будет вестись прежде всего по линии гособоронзаказа. Эти вопросы будут учтены при подготовке новой ГПВ (государственная программа вооружения)», – заявил зампред правительства.

Есть, по словам Дмитрия Рогозина, предложения и по линии гражданских заказчиков. «Например, проектом стратегии развития рыбохозяйственного комплекса для нужд Азово-Черноморского бассейна предусматривается создание 18 новых современных судов рыбопромыслового флота с инвестиционным бюджетом 63 млрд рублей», – рассказал вице-премьер, добавив, что обсуждает этот вопрос со своим коллегой Аркадием Дворковичем.

«На наш взгляд, конечно, эти суда должны создаваться на верфях, расположенных на полуострове», – отметил Дмитрий Рогозин.

Также он сообщил, что предприятия Крыма включены в общероссийский каталог производителей высокотехнологичной промышленной продукции для нужд Арктики.

«Хорошая история»

После совещания в присутствии Дмитрия Медведева руководители судостроительного завода «Море» и Черноморской рыбодобывающей компании подписали инвестиционный меморандум по формированию совместной программы по проектированию и строительству серии универсальных средних траулеров-сейнеров для Азово-Черноморского бассейна. «Это хорошая история», – прокомментировал премьер.

Напомним, что в декабре президент Владимир Путин поручил правительству учесть в сводном перспективном Плане потребности в судах рыбопромыслового флота на период до 2030 г. и Плане мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры нужды компаний Азово-Черноморского бассейна.

При этом было отмечено, что приоритет в части размещения заказов должен быть предоставлен судостроительным предприятиям Республики Крым и Севастополя.

Fishnews

  • Премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил судостроительный завод «Море». Фото пресс-службы правительства
  • Премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел в Феодосии совещание по состоянию и перспективам организаций промышленности Республики Крым и Севастополя. Фото пресс-службы правительства
  • Руководители судостроительного завода «Море» и Черноморской рыбодобывающей компании подписали инвестиционный меморандум по формированию совместной программы по проектированию и строительству серии траулеров-сейнеров. Фото пресс-службы правительства
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