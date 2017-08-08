08 августа 2017 года

Щуки Путина: как это было

На отдыхе в Республике Тыва глава государства Владимир Путин занялся подводной охотой и рыбалкой на каскаде горных озер. Трофеями президента стали крупные щуки, хариусы и окуни.

Очередную остановку в Республике Тыва Владимир Путин сделал 1-3 августа по пути в Благовещенск. Глава государства побывал в труднодоступной тайге, порыбачил, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Республики Хакасия Виктор Зимин и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. Съемки поездки выложили на сайте Кремля «в связи с большим интересом к пребыванию В.Путина в Тыве». В открытом доступе – как полное (47 минут), так и краткое (5 с половиной минут) видео.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбалка Владимира Путина началась с подводной охоты. Президент подстрелил и вытащил на плот щуку. «Хитрые они, достаточно осторожные, уходят в тину», - прокомментировал глава государства. Затем он добыл еще одну, покрупнее. «Серьезный пассажир!» - встретили щуку на плоту. Судя по кадрам с GoPro, рыбы в озере было много.

Потом Владимир Путин позабрасывал спиннинг, стоя по колено в воде, и вытащил хариуса. Рыбалка с камней у порога принесла еще одну щуку. Лучше всего на блесну клевало с плота: под стрекотание фотоаппаратов глава государства поймал спиннингом трех больших окуней, а потом – очень большую щуку. «Да, это хорошая рыбалка!» – отметил президент и с удовольствием попозировал с трофеем.

Fishnews