Опломбировку ТСК нужно привести в соответствие до 1 сентября

08 августа 2017 года
Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
07 августа 2017 года
Ни запрет промысла омуля, ни увеличение его искусственного воспроизводства не дадут результатов при сохранении уровня браконьерства и бесконтрольной продажи нелегальной продукции, уверен министр природных ресурсов Сергей Донской.
04 августа 2017 года
Бывший руководитель Росрыболовства Андрей Крайний избран председателем Федерации рыболовного спорта России. В своей программе он, в частности, предложил сосредоточиться на развитии инфраструктуры рыболовного туризма и лоббировании закона о спортивном и любительском рыболовстве.
На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.
В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия глава государства Владимир Путин поучаствовал в выпуске молоди омуля. В Байкал переселили около 50 тыс. рыбок.
По федеральному законодательству, для подготовки предложений региональные комиссии по анадромным могут формировать рабочие группы. На заседании 2 августа решение о ее создании приняла комиссия Сахалинской области.
08 августа 2017 года
Минсельхоз представил для обсуждения поправки в правила проведения торгов по рыбоводным участкам. Предусматривается, как решить проблему, когда победитель аукциона уклонился от заключения договора.
Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Министр британского правительства Майкл Гоув сообщил, что его страна позволит вести промысел в своих водах европейским рыбакам даже после Brexit. Ранее этот же чиновник делал совсем другие заявления.
Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».
На отдыхе в Республике Тыва глава государства Владимир Путин занялся подводной охотой и рыбалкой на каскаде горных озер. Трофеями президента стали крупные щуки, хариусы и окуни.
Специалисты АзНИИРХ намерены собрать и систематизировать информацию об инвазивных гидробионтах Азовского и Черного морей. Ученые отмечают опасность «незваных гостей» для местных экосистем.
В Дедовичском районе Псковской области усилили режим особой охраны памятников природы. На пяти озерах теперь запрещено заниматься аквакультурой и размещать хозяйственные и жилые постройки.
07 августа 2017 года
Правительство распорядилось выделить Минсельхозу 100 млн рублей на субсидирование затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Таким способом власти рассчитывают помочь товарообороту между центральными, южными регионами и Сибирью и Дальним Востоком.
Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
Удаленные и труднодоступные районы, отсутствие дорог – привычная действительность для регионов Дальнего Востока. Но и в этих условиях может и должна быть качественная рыбопереработка, уверены российские инженеры.