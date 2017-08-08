08 августа 2017 года

Опломбировку ТСК нужно привести в соответствие до 1 сентября

Росрыболовство напомнило судовладельцам о необходимости привести опломбировку оборудования, входящего в состав технических средств контроля, в соответствие с методическими рекомендациями.

В приказе Минсельхоза, регламентирующем использование ТСК, вопросы установки, обслуживания, пломбировки корпусов блоков технических средств контроля были отнесены к компетенции сервисных организаций и судовладельца. Однако сотрудники Пограничной службы ФСБ России выявили на некоторых судах недочеты в опломбировании. Чтобы избежать поводов для приостановки промысла и направления судов в порты, Росрыболовство и Погранслужба согласовали основные вопросы опломбирования ТСК, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В частности, опломбировка аппаратуры автоматизированной идентификационной системы не требуется, так как АИС является навигационным оборудованием, предусматривающим подключение к ней в процессе эксплуатации различных устройств, а также ввод навигационных данных в целях обеспечения безопасности мореплавания.

Методические рекомендации по опломбированию входящего в состав технических средств контроля оборудования утверждены распоряжением Росрыболовства от 10 июля 2017 г. № 37. Федеральное агентство на своем сайте напомнило владельцам судов рыбопромыслового флота, подлежащих обязательному оснащению ТСК, о необходимости привести их опломбирование в соответствие с рекомендациями. Сделать это необходимо к 1 сентября 2017 г.

Fishnews