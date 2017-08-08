Не заключил договор на рыбоводный участок – возмещай убытки

08 августа 2017 года
Министр британского правительства Майкл Гоув сообщил, что его страна позволит вести промысел в своих водах европейским рыбакам даже после Brexit. Ранее этот же чиновник делал совсем другие заявления.
Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».
07 августа 2017 года
Правительство распорядилось выделить Минсельхозу 100 млн рублей на субсидирование затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Таким способом власти рассчитывают помочь товарообороту между центральными, южными регионами и Сибирью и Дальним Востоком.
Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
Представители правительства и рыбного бизнеса Японии ознакомились с предприятиями Приморского края, занимающимися выращиванием гидробионтов. В частности, свое производство гостям продемонстрировала компания «Русская марикультура», входящая в группу компаний «Антей».
Проект стратегии развития рыбной отрасли предусматривает постройку для нужд Азово-Черноморского бассейна 18 современных рыбопромысловых судов. Логично, если они будут построены на предприятиях Крымского полуострова, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании у главы правительства.
08 августа 2017 года
Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Министр британского правительства Майкл Гоув сообщил, что его страна позволит вести промысел в своих водах европейским рыбакам даже после Brexit. Ранее этот же чиновник делал совсем другие заявления.
Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».
Росрыболовство напомнило судовладельцам о необходимости привести опломбировку оборудования, входящего в состав технических средств контроля, в соответствие с методическими рекомендациями.
На отдыхе в Республике Тыва глава государства Владимир Путин занялся подводной охотой и рыбалкой на каскаде горных озер. Трофеями президента стали крупные щуки, хариусы и окуни.
Специалисты АзНИИРХ намерены собрать и систематизировать информацию об инвазивных гидробионтах Азовского и Черного морей. Ученые отмечают опасность «незваных гостей» для местных экосистем.
В Дедовичском районе Псковской области усилили режим особой охраны памятников природы. На пяти озерах теперь запрещено заниматься аквакультурой и размещать хозяйственные и жилые постройки.
07 августа 2017 года
Правительство распорядилось выделить Минсельхозу 100 млн рублей на субсидирование затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Таким способом власти рассчитывают помочь товарообороту между центральными, южными регионами и Сибирью и Дальним Востоком.
Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
Удаленные и труднодоступные районы, отсутствие дорог – привычная действительность для регионов Дальнего Востока. Но и в этих условиях может и должна быть качественная рыбопереработка, уверены российские инженеры.