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Выращенный гребешок

Не заключил договор на рыбоводный участок – возмещай убытки

Минсельхоз представил для обсуждения поправки в правила проведения торгов по рыбоводным участкам. Предусматривается, как решить проблему, когда победитель аукциона уклонился от заключения договора.

Минсельхоз предложил целый ряд изменений в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Это порядок, напомним, утвержден постановлением Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 450.

В частности, проект предусматривает, как быть в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора и (или) отказался от перечисления доплаты. В такой ситуации организатор торгов сможет обратиться в суд с требованием к победителю аукциона возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора и (или) отказом от перечисления доплаты. При этом участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене лота, будет предложено заключить договор о закреплении РВУ. Если такой участник откажется, организатор должен будет продать право на заключение договора на следующем аукционе.

Также в проекте предусматривается возможность заключения договора с единственным участником аукциона, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения подготовлены в ходе проведенного анализа правоприменительной практики, а также в целях совершенствования механизма предоставления рыбоводных участков, говорится в сопроводительных материалах.

Fishnews

НазадМетки: правительство

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